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جرائم وحوادث, مدارات

الخرطوم: متفلتون يهاجمون المدينة الرياضية وينهبون كميات من المعدات





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نفى أحمد صديق عبد المنان مدير مشروع المدينة الرياضية شائعة اكتشاف (دفارات جامبو) مخبأة في المدينة الرياضية مليئة بالأوراق النقدية.
وأكد في تعميم صحفي يوم (الثلاثاء) مهاجمة أكثر من (2000) شخص لمباني المدينة الرياضية وقيام بعض المتفلتين من نهب كميات من المعدات الكهربائية وتكسير الأبواب والحمامات، موضحاً تمكن استخبارات القوات المسلحة والشرطة من استرداد بعض من المسروقات من المتفلتين والحيلولة دون الخروج بها من مباني المدينة الرياضية.

وأكد مدير المشروع أن المسروقات المضبوطة بلغت قيمتها أكثر من مليون جنيه بينما قدرت قيمة التلف والدمار بالمدينة بملايين الجنيهات، ويجري حصر المفقودات الأخرى.
هذا وقد تم فتح بلاغ جنائي بقسم الشمالي الخرطوم لتكملة الإجراءات الرسمية.
وكان ناشطون تداولوا على مواقع التواصل الاجتماعي صوراً حول العثورعلى مبالغ طائلة من العملة المحلية والاجنبية بالمدينة الرياضية .

الخرطوم: الصيحة الآن

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(لن يتم نشره)

Osama | تم إضافته في أبريل 24th, 2019

هذا ما كنا نخشاه منذ بداية الثورة الفوضي التي حصلت وما زلنا نتخوف منها برغم اننا نعرف جيدا من هم الثوار ومن هم المخربين ولا يوجد
أي تبرير أو القول كلو تم بتحريض من بور النظام البائد فذاك ليس الحقيقة
علي الشرطة الضرب بيد من حديد فهذا عمل الشرطة ويجب علي القضاء التشديد في الأحكام
حتي يكون هولاء المجرمين عظة لكل من تسول له نفسه الاضرار بحق الوطن أو المواطن وكفايه
فوضي وغباء من الذين يعتصمون أمام بوابة القيادة فهولاء, يتم التقرير بهم وخاصة أولئك
عواجيز الأحزاب السياسية الذين يقومون بالتحريض وهم لا يستطيع المشي حتي ناهيك
عن استلام حكومة أو الترشيح للانتخابات التي
نتمني أن لا تتم بعد أن شهدنا الفوضي التي حدثت والتي أتت بالحقير عمر البشير
علي الذين يتظاهرون ويعتصمون فض اعتصام
اعتصامهم وعلي المجلس العسكري استعمال القوة
وعودة هيبة الدولة وعودة الأمن لقد سئمنا من كل يوم جريمة اغتصاب ونهب وتحرش جنسي
واين في مكان الاعتصام


 