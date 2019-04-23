الخرطوم: متفلتون يهاجمون المدينة الرياضية وينهبون كميات من المعدات









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نفى أحمد صديق عبد المنان مدير مشروع المدينة الرياضية شائعة اكتشاف (دفارات جامبو) مخبأة في المدينة الرياضية مليئة بالأوراق النقدية.

وأكد في تعميم صحفي يوم (الثلاثاء) مهاجمة أكثر من (2000) شخص لمباني المدينة الرياضية وقيام بعض المتفلتين من نهب كميات من المعدات الكهربائية وتكسير الأبواب والحمامات، موضحاً تمكن استخبارات القوات المسلحة والشرطة من استرداد بعض من المسروقات من المتفلتين والحيلولة دون الخروج بها من مباني المدينة الرياضية.

وأكد مدير المشروع أن المسروقات المضبوطة بلغت قيمتها أكثر من مليون جنيه بينما قدرت قيمة التلف والدمار بالمدينة بملايين الجنيهات، ويجري حصر المفقودات الأخرى.

هذا وقد تم فتح بلاغ جنائي بقسم الشمالي الخرطوم لتكملة الإجراءات الرسمية.

وكان ناشطون تداولوا على مواقع التواصل الاجتماعي صوراً حول العثورعلى مبالغ طائلة من العملة المحلية والاجنبية بالمدينة الرياضية .

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