“فيسبوك” يسجل أرباحاً في الربع الأول .. وغرامة كبيرة متوقعة

أعلن “فيسبوك”، الأربعاء، تسجيل أرباح في الربع الأول من هذا العام بالرغم من تخصيص عدة مليارات من الدولارات لغرامة مرتقبة قد يفرضها المشرعون الأميركيون بسبب انتهاكات تتعلق بالخصوصية، ما دفع بأسهم الموقع الأزرق إلى الارتفاع في البورصة.
وحقق موقع التواصل الاجتماعي الأبرز في العالم أرباحاً بلغت 2,4 مليار دولار، أقل بنسبة 51 بالمئة عن العام الماضي في نفس الفترة، ووصلت عائداته الى 15,1 مليار دولار في الأشهر الثلاثة الأولى من هذا العام، بارتفاع بنسبة 26 بالمئة.
وبلغ عدد المستخدمين الفاعلين نهاية آذار/ مارس 2,38 مليار مستخدم، بزيادة بنسبة 8 بالمئة عن العام الماضي.
ويتوقع “فيسبوك” أن يتم فرض غرامة مالية عليه من قبل لجنة التجارة الفدرالية الأميركية تراوح بين 3 و5 مليارات دولار بسبب “ممارسات متعلقة ببيانات المستخدمين”، وقد أخذ الموقع هذا الأمر بالاعتبار في التقرير عن أرباحه.
وقال “فيسبوك” الذي يتخذ من كاليفورنيا مقراً له، في تقريره، “القضية لا تزال دون حل، ولا يمكن أن يكون هناك ما يضمن التوقيت أو شروط أي نتيجة نهائية”.
وارتفعت أسهم فيسبوك في تداولات الساعات الأخيرة 8 بالمئة بعد إعلان نتائج الربع الأول.
وكان يمكن للنتائج أن تتخطى توقعات وول ستريت بكثير لو لم يتم وضع المليارات جانباً تحسباً للغرامة المتوقعة.
وقال الرئيس التنفيذي لـ”فيسبوك” مارك زوكيربرغ، في بيان: “كان لدينا ربع جيد وأعمالنا ومجتمعنا مستمران بالنمو”. وأضاف “نحن نركز على بناء رؤيتنا التي تتركز على الخصوصية بالنسبة إلى مستقبل الشبكات الاجتماعية، ونتعاون للعمل على القضايا المهمة المتعلقة بالإنترنت”.
وخلال العام الماضي، تعرض “فيسبوك” لانتقادات كثيرة بعد الكشف عن سرقة البيانات الشخصية لعشرات ملايين المستخدمين بواسطة “كامبريدج أناليتكا”، وهي شركة استشارية عملت في حملة دونالد ترامب الانتخابية لعام 2016.
كما تم الكشف عن أنّ “فيسبوك” ربما قام أيضاً بمشاركة المزيد من البيانات الخاصة مع شركاء أعمال ومعلنين أكثر مما أعلنه، وربما كشف عن بعض المعلومات الشخصية التي كان يجب أن تكون محمية.
العربي الجديد