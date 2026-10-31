خشب متفحم على عمق 9 أمتار تحت الأرض يعيد الجدل حول موقع “سفينة نوح”

أعلن فريق يدرس تكوين “دوروبينار” قرب جبل أرارات العثور على خشب متفحم تحت الأرض وإرساله للاختبار، واصفا ذلك بأنه “خط أدلة جديد” على احتمال أن يكون الموقع بقايا سفينة نوح.

وقال أندرو جونز، مؤسس مشروع “مسوحات سفينة نوح” ونائبه، لصحيفة “ديلي ميل” البريطانية إنه جرى استخراج خشب متفحم وغير متفحم من عمق يقارب 30 قدما (9 أمتار) تحت الأرض، مضيفا: “من الممكن أن نكون عثرنا على بقايا متفحمة لسفينة نوح”.

غير أنه أقر باحتمال أن يكون الخشب ناتجا عن نار مخيم راع “قرر إشعالها دون قصد أثناء استخدامه السفينة كمأوى قبل قرون”.

ورجح الفريق أن يكون الخشب قد أحرق عمدا أو تعرض لصاعقة أو نشاط بركاني.

ويأتي هذا الاكتشاف بعد مسوحات رادارية قال الدكتور خسرو بختيار، العالم المخضرم في مجال الدفاع الأمريكي، إنها كشفت أنماطا تشبه حجرات وممرات داخل التشكيل المسمى “دوروبينار” (Durupınar Formation) البالغ طوله نحو 515 قدما (نحو 157 مترا).

ويمثل هذا الاكتشاف استمرارا لمحاولات طويلة الأمد لدراسة الموقع، الذي أثار اهتمام العلماء منذ فترة طويلة. ويتطلع الباحثون إلى مزيد من التحقيقات المادية لتحديد طبيعة التشكيل بدقة أكبر. وأكد فريق العمل أن الأدلة الحالية تعزز إمكانية ارتباط الموقع بسفينة نوح، لكن النتائج ما تزال بحاجة إلى مزيد من الفحص والاختبار.

وعُثر أيضا على فخار يعود إلى العصور النحاسية والحديدية في الموقع، ما يشير إلى أن المنطقة كانت مأهولة لوقت طويل. وقد رصد الشكل الشبيه بالسفينة لأول مرة من قبل راع عام 1948، ونال الاهتمام مرة أخرى عام 1959 بفضل صور جوية.

وتجري حاليا دراسات مستمرة لتحديد طبيعة الموقع وما إذا كان يمثل فعلا بقايا سفينة نوح أو تشكيلا جيولوجيا طبيعيا.

المصدر: ديلي ميل + روسيا اليوم