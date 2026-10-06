ثلاثة علماء يحصدون نوبل الطب 2026 لإنجازهم في علم البصريات الوراثي

أعلنت لجنة نوبل منح العالم الأمريكي كارل دايسروث والعالمين الألمانيين جورج ناغل وبيتر هيغمان جائزة نوبل في الطب لعام 2026، تقديرا لاكتشافاتهم في مجال تطوير علم البصريات الوراثي.

ويعمل دايسروث في جامعة ستانفورد بولاية كاليفورنيا، بينما يعمل هيغمان في جامعة هومبولت في برلين، وناغل في جامعة فورتسبورغ في ألمانيا.

وأسهمت أبحاث العلماء الثلاثة في تطوير تقنية تتيح التحكم في نشاط الخلايا العصبية باستخدام الضوء، ما فتح المجال أمام دراسة الدماغ ووظائفه بدقة أكبر.

وتعتمد هذه التقنية على بروتينات حساسة للضوء يمكن من خلالها تفعيل الخلايا العصبية أو تعطيل نشاطها بدقة، ما وفر للعلماء أداة جديدة لدراسة وظائف الدماغ والدوائر العصبية في الكائنات الحية.

وأشارت لجنة نوبل إلى أن علم البصريات الوراثي يستخدم حاليا في مختبرات حول العالم لدراسة أسرار الدماغ، وفهم آليات عمل الخلايا العصبية والروابط بينها، إضافة إلى دوره في أبحاث عدد من الاضطرابات العصبية والنفسية.

وتبلغ قيمة جائزة نوبل لعام 2026 نحو 12 مليون كرونة سويدية، أي ما يعادل قرابة 1.2 مليون دولار، وتقسم قيمة الجائزة بين الفائزين الثلاثة.

وفي العام الماضي، فاز كل من ماري إي. برونكو وفريد رامسديل وشيمون ساكاغوتشي بجائزة نوبل في علم وظائف الأعضاء أو الطب، تقديرا لاكتشافاتهم المتعلقة بالتحمل المناعي المحيطي، ودور الخلايا التائية التنظيمية في ضبط استجابة الجهاز المناعي ومنع مهاجمته لأنسجة الجسم.

المصدر: AP + روسيا اليوم