كيف سيؤثر الذكاء الاصطناعي على سوق العمل ومتى؟.. رئيس البنك المركزي الأمريكي يجيب

اعتبر رئيس مجلس الاحتياطي الفدرالي الأمريكي كيفن وارش، الجمعة، أن طفرة الذكاء الاصطناعي تمثّل التحوّل الأكثر تأثيراً للاقتصاد العالمي خلال حياته، متوقعاً مساراً إيجابياً لكن محفوفاً بالعقبات يستدعي مراقبة دقيقة من البنوك المركزية.

وقال وارش، على هامش اجتماعات صندوق النقد الدولي والبنك الدولي في بانكوك “أعتقد أن ظهور هذه التكنولوجيا الجديدة يشكّل على الأرجح التحوّل الأكثر تأثيراً في الاقتصادين الأمريكي والعالمي خلال حياتي”، بحسب وكالة فرانس برس.

وأصبح ازدهار الذكاء الاصطناعي والاستثمارات الضخمة التي يستقطبها المحرّك الرئيسي لنمو الاقتصاد العالمي والتجارة العالمية، فيما يدفع أسواق الأسهم إلى تسجيل ارتفاعات حادة في أسواق الأسهم في وول ستريت وآسيا.

وبصفته مسؤولاً في مصرف مركزي، يتابع وارش التداعيات الاقتصادية الكلية لطفرة الذكاء الاصطناعي، التي قد تؤدي إلى ارتفاع الأسعار على المدى القصير بفعل فرط الطلب والاستثمارات، على قوله، مضيفاً “لكنها ستعود في نهاية المطاف بفوائد كبيرة على الاقتصاد العالمي”.

وأشار إلى أن “هذه التكنولوجيا ستُحدث تحوّلاً في الاقتصاد الفعلي. وإذا كنّا لا نعرف كيف ستؤثر في سوق العمل خلال الأشهر الـ12 إلى 18 المقبلة، فيمكننا مع ذلك افتراض أنها ستعزز الإنتاجية في الاقتصادات والدول التي تحسن الاستفادة منها، وستؤدي إلى توليد مزيد من الثروات”.

في المقابل، حذّر صندوق النقد الدولي هذا الأسبوع من المخاطر التي قد تشكّلها طفرة الذكاء الاصطناعي على الاقتصاد والاستقرار المالي، في حال حدوث انعكاس مفاجئ في اتجاه الأسواق والاستثمارات، وسط مخاوف بشأن أرباح القطاع ومكاسبه على صعيد الإنتاجية.

الشرق القطرية