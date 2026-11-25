ماذا لو تمكنت مجموعة صغيرة من الأشخاص من الوصول إلى قدرات خطيرة، كانت تتطلب في السابق موارد حكومة بأكملها يحذر العلماء من أن الذكاء الاصطناعي، الذي يزداد قوةً يوماً بعد يوم، قد يقلل من العقبات التي تحول دون شن هجمات سيبرانية أو تطوير أسلحة بيولوجية، ما قد يضاعف من حجم الضرر الذي يمكن أن يلحقه أطراف ذات نوايا سيئة.

أثارت هذه الاحتمالية مخاوف بشأن مستقبل البشرية؛ فإلى أي مدى نحن قريبون من مثل هذا التهديد، وما الذي يمكن فعله لمنعه؟

يُحدث الذكاء الاصطناعي تحولاً جذرياً في طرق عملنا وتعلمنا وإجرائنا للبحوث العلمية؛ إذ بات بإمكانه كتابة البرمجيات، وتحليل المعلومات المعقدة، ومساعدة العلماء في حل مشكلات كانت تتطلب في السابق سنوات من التدريب المتخصص، لكن القدرات ذاتها التي تجعل الذكاء الاصطناعي قيّماً، قد تجعله أيضاً خطيراً.

تخيل مجموعة صغيرة تحاول القيام بعمل كان يتطلب في الماضي فريقاً ضخماً من الخبراء. فبدلاً من توظيف متخصصين في مجالات عدة، يمكنهم الاستعانة بأنظمة ذكاء اصطناعي متطورة للحصول على شروحات تقنية، وتحليل المشكلات، وأتمتة أجزاء من عملهم،وقد بدأت هذه الاحتمالية تحظى باهتمام متزايد من قِبل العلماء وخبراء الأمن.

ويحذر “التقرير الدولي حول سلامة الذكاء الاصطناعي لعام 2026” -الذي أُعد بمشاركة أكثر من 100 خبير- من أن التقدم في مجال الذكاء الاصطناعي يخلق فرصاً جديدة للاستخدامات الضارة، لا سيما في مجالي الأمن السيبراني والتكنولوجيا الحيوية، ولا تكمن المخاوف الأساسية في أن الذكاء الاصطناعي قد منح الأفراد بالفعل القدرة على تدمير البشرية، بل في أن الأنظمة التي تزداد قدراتها باستمرار قد تجعل المعارف الخطيرة والمساعدة التقنية متاحة بشكل أسهل وأوسع.

كيف يمكن للذكاء الاصطناعي أن يجعل القدرات الخطيرة أكثر سهولة في الوصول إليها؟

تتطلب العديد من الأنشطة عالية المخاطر معرفة واسعة، وخبرة عملية، وموارد متخصصة، ويمكن للذكاء الاصطناعي تغيير بعض هذه المتطلبات من خلال العمل كمساعد تقني فائق القدرة.

فعلى سبيل المثال، في مجال الأمن السيبراني، أصبح الذكاء الاصطناعي قادراً بالفعل على تحديد الثغرات البرمجية، وإنشاء الأكواد البرمجية، والمساعدة في تنفيذ مهام تقنية معقدة. ويوثق التقرير الدولي أدلة متزايدة على أن جماعات إجرامية وأخرى مرتبطة بدول تستخدم الذكاء الاصطناعي في عملياتها السيبرانية.

وهناك مصدر قلق بالغ الحساسية يتعلق بـ التكنولوجيا الحيوية. إذ تزداد قدرة أنظمة الذكاء الاصطناعي على المساعدة في البحوث البيولوجية، بما في ذلك تحليل المعلومات العلمية وحل المشكلات التقنية، وتوفر هذه القدرات فوائد هائلة في مجالات الطب، وتطوير اللقاحات، والوقاية من الأمراض. ومع ذلك، يمكن إساءة استخدام بعض هذه المعرفة لدعم تطوير أسلحة بيولوجية.

يُعرف هذا بـ معضلة الاستخدام المزدوج: فالتكنولوجيا التي طُوِّرت لأغراض مفيدة قد تتيح أيضاً تطبيقات ضارة، وتكمن المخاوف في أن أنظمة الذكاء الاصطناعي المستقبلية قد تساعد أشخاصاً ذوي خبرة محدودة على تنفيذ مهام كانت تتطلب في السابق تدريباً علمياً مكثفاً، لكن الإجابة على أسئلة تقنية لا تعني بالضرورة القدرة على تطوير سلاح بيولوجي بنجاح؛ إذ تظل هناك عوامل حاسمة مثل توفر المواد المادية، والبنية التحتية للمختبرات، والخبرة العملية، بالإضافة إلى العديد من العقبات التقنية الأخرى.

ماذا تُظهر الأدلة العلمية فعلياً؟

تستند هذه المخاوف المتزايدة إلى تقدم ملموس في قدرات الذكاء الاصطناعي، إلا أن التوقعات الأكثر تطرفاً تظل غير مؤكدة، وقد وثّق “معهد أمان الذكاء الاصطناعي” (AI Security Institute) في المملكة المتحدة تحسينات جوهرية في أداء أنظمة الذكاء الاصطناعي المتقدمة في مجالات الأمن السيبراني، والاستدلال العلمي، والمهام المستقلة المعقدة، وفي الوقت ذاته، أشار تقييم دولي نُشر في فبراير 2026 إلى أن العديد من مطوري الذكاء الاصطناعي قاموا بتعزيز تدابير الأمان؛ نظراً لأن الاختبارات لم تستبعد احتمالية أن تساعد نماذجهم -بشكل فعلي- مستخدمين يفتقرون إلى الخبرة في تطوير أسلحة بيولوجية.

وفي أكتوبر 2026، تناولت دراسة نُشرت في دورية “Risk Analysis” توقعات قدمها 46 متخصصاً في علم الأحياء والأمن البيولوجي، إلى جانب 22 خبيراً في مجال التنبؤ، ووجدالباحثون أن المشاركين أصبحوا أكثر قلقاً -بشكل عام- بشأن خطر حدوث وباء مفتعل، وذلك عند النظر في التطورات الحاصلة في قدرات الذكاء الاصطناعي المتعلقة بعلوم الأحياء.

وفي دراسة منفصلة أجرتها مؤسسة “راند” عام 2025، تم بحث ما إذا كان الذكاء الاصطناعي المتقدم قد يسهم في فناء البشرية -سواء عبر الأسلحة النووية، أو مسببات الأمراض الخطيرة، أو التلاعب بالبيئة، وقد خلصت الدراسة إلى نتيجة أكثر حذراً؛ إذ أشارت إلى أن خلق تهديد قد يؤدي إلى فناء البشرية سيكون أمراً بالغ الصعوبة، رغم أن الباحثين لم يتمكنوا من استبعاد هذا الاحتمال تماماً.

هل تستطيع البشرية السيطرة على هذه المخاطر؟

يتمثل التحدي الناشئ في ضمان تطور قدرات الذكاء الاصطناعي بالتوازي مع تدابير سلامة فعالة، ويوصي الباحثون باتباع نهج متعددة ومتكاملة، تشمل: اختبار النماذج المتقدمة للكشف عن أي قدرات خطيرة، وتقييد تقديم المساعدة في الأنشطة الضارة، وتعزيز الأمن السيبراني، وتدعيم الضمانات المتعلقة بالأبحاث البيولوجية، وفي تقرير صادر عن مؤسسة “راند” عام 2026، تم التأكيد على مفهوم “الدفاع متعدد الطبقات”؛ أي الجمع بين تدابير حماية متنوعة بدلاً من الاعتماد على نظام أمان واحد فقط.

كما يمكن للحكومات والمؤسسات البحثية تحسين عمليات رصد الأمراض، وتعزيز الجاهزية في مجال الصحة العامة، ووضع آليات رقابة أكثر وضوحاً على التقنيات عالية المخاطر، ومن المهم الإشارة إلى أن الذكاء الاصطناعي يمكن أن يسهم في هذه الدفاعات بقدر ما قد يشكل تهديداً؛ فالتقنية ذاتها التي تثير المخاوف بشأن احتمالية إساءة استخدامها في سياق بيولوجي، يمكن أن تساعد الباحثين في الكشف عن الأمراض الناشئة وتسريع تطوير تدابير مضادة طبية.

وبناءً عليه، يتجاوز النقاش العلمي مجرد التساؤل عما إذا كان الذكاء الاصطناعي سيصبح أكثر قوة؛ بل يتمحور حول كيفية توزيع هذه القوة ومراقبتها والتحكم فيها. قد لا يكمن التحدي الأكبر في منع الذكاء الاصطناعي من اكتساب القوة، بل في ضمان ألا تؤدي هذه القوة إلى جعل إلحاق ضرر كارثي أمراً أسهل من حماية البشرية منه.

المصدر الرئيسي: | التقرير الدولي حول سلامة الذكاء الاصطناعي (2026) |

وكالة سبوتنيك