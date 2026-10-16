روسيا تخطط لأول محطة نووية على القمر

صرح المدير العام لمؤسسة “روساتوم” الروسية أليكسي ليخاتشوف بأن روسيا يجب أن تنشئ أول محطة كهرباء نووية على القمر بحلول منتصف العقد المقبل.

وقال ليخاتشوف خلال جولة نظمها لعدد من العلماء الأجانب في متحف “أتوم” بمركز معارض عموم روسيا “في دن خا” اليوم الخميس: “بحلول منتصف العقد المقبل، يجب أن ننشئ وحدة طاقة نووية على القمر بهدف تنظيم محطة بين الكواكب”.

وستكون هذه المحطة أول محطة نووية في العالم على سطح القمر، ما يمنح روسيا موقعا رياديا في سباق الطاقة الفضائية.

وتأسست مؤسسة “روساتوم” الحكومية عام 2007، ومنذ ذلك الحين، تحولت المؤسسة إلى واحدة من أكبر اللاعبين في سوق الطاقة النووية العالمية، إذ تجمع بين بناء المفاعلات، وتوريد الوقود، وتقديم خدمات دورة الوقود الكاملة، إضافة إلى مشاريع البحث والتطوير.

المصدر: RT