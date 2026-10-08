لحل لغز كيميائي عمره أكثر من قرن.. الفرنسي كاغان والياباني سوايي يحصدان نوبل الكيمياء

منحت الأكاديمية الملكية السويدية للعلوم جائزة نوبل في الكيمياء للفرنسي هنري ب. كاغان والياباني كينسو سوايي، تقديرا لاكتشافاتهما في التخليق العضوي غير المتماثل.

وأوضحت الأكاديمية أن أبحاث العالمين أسهمت في حل لغز كيميائي ظل قائما لأكثر من قرن، يتعلق بكيفية ظهور التناظر المرآتي الواحد (chirality) بصورة تلقائية في التفاعلات الكيميائية.

وقال هاينر لينكه، رئيس لجنة نوبل للكيمياء، إن كاغان وسواي “قدّما حلا للغز كيميائي يعود إلى أكثر من قرن”، مضيفا أن التفاعلات الكيميائية التي طوراها “مذهلة”.

وُلد كاغان في فرنسا، ويرتبط بجامعة باريس-ساكلاي في مدينة أورسيه الفرنسية، بينما وُلد سواي في اليابان ويبلغ من العمر 95 عاما، وهو مرتبط بجامعة طوكيو للعلوم.

وأُعلن الفائزان بالجائزة في العاصمة السويدية ستوكهولم، ضمن سلسلة الإعلانات السنوية لجوائز نوبل.

وكانت جائزة نوبل في الكيمياء العام الماضي قد مُنحت لثلاثة علماء تقديرا لتطويرهم هياكل جزيئية قادرة على احتجاز كميات كبيرة من الغازات. ويمكن أن تتيح هذه التقنية مستقبلا سحب غازات الدفيئة من الغلاف الجوي، أو جمع الرطوبة من البيئات الصحراوية.

وانطلقت إعلانات جوائز نوبل لهذا العام الاثنين بجائزة نوبل في الطب، التي مُنحت لثلاثة علماء عن أبحاثهم التي أسهمت في تطوير أداة تستخدم الضوء للمساعدة في فهم كيفية عمل الدماغ.

أما جائزة نوبل في الفيزياء، التي أُعلنت الثلاثاء، فذهبت تقديرا لجهود عالم في الكشف عن أسرار فئة نادرة من جسيمات النيوترينو.

ومن المقرر إعلان جائزة نوبل في الأدب الخميس، تليها جائزة نوبل للسلام الجمعة، بينما تُعلن جائزة نوبل في العلوم الاقتصادية الاثنين المقبل.

وتبلغ قيمة كل جائزة هذا العام 12 مليون كرونة سويدية، أي نحو 1.2 مليون دولار، سواء مُنحت إلى عالم واحد أو مجموعة صغيرة من الفائزين أو منظمة.

المصدر: AP + روسيا اليوم