علماء يطوّرون أول مضاد حيوي لمكافحة السرطان









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تمكّن العلماء من تطوير أول مضاد حيوي في العالم، مخصص من أجل مكافحة الأورام السرطانية.

ونشرت مجلة “ساينس دايلي” الأمريكية العلمية المتخصصة، تقريرًا حول تطوير المضاد الحيوي “كيدارسين”، الذي يمكنه للمرة الأولى مكافحة الخلايا السرطانية.

وأوضحت المجلة أن المضادّ الحيوي الجديد، تمكّن الباحثان: مارتن لير من جامعة لينكولن البريطانية: وماساهيرو هيراما من جامعة توهوكو البريطانية؛ من تطويره.

ويمكن للمضاد الحيوي الجديد أن يكافح الخلايا السرطانية، ويعزز من فعالية كثير من العلاجات العديدة المستخدمة حاليًّا لعلاج أمراض السرطان.

وتم اكتشاف “كيدارسين” بشكله الطبيعي في الهند قبل 30 عامًا في عينة من التراب، الذي يعتبر مصدرًا للعديد من المضادات الحيوية.

ويختلف “كيدارسين” عن كثير من المضادات الحيوية الأخرى التي تركز على قتل البكتيريا، فهو يعمل على استهداف الحمض النووي DNA الموجود في خلايا الأورام وإلحاق الأذى بها وبتركيبتها بشكل عام.

صحيفة سبق