أبرز عناوين الصحف السياسية السودانية الصادرة يوم الأحد الموافق 28 أبريل 2019م









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أبرز عناوين الصحف السياسية السودانية الصادرة يوم الأحد الموافق 28 أبريل 2019م

صحيفة الصيحة

* اتفاق بين المجلس العسكري وقوى الحرية والتغيير

* (دماء ودموع) في مؤتمر الشعبي وإصابة (40) شخصاً

* حميدتي ليس هناك أي تفكير أو اتجاه لحل جهاز الأمن

صحيفة الإنتباهة

* الإنتباهة تحصل على عقد ملياري لمدير سوق الأوراق المالية

* تفاصيل هجوم ونهب وسلب لاجتماع شورى الشعبي بقرطبة

صحيفة آخر لحظة

* أخيراً .. اتفاق على مجلس قيادي مختلط

*- البرهان يرفض كشف تفاصيل عملية اعتقال البشير

* حميدتي: لا اتجاه لحل جهاز الأمن

صحيفة التيار

* القوات المسلحة تضع يدها على أصول مليارية للوطني

* أحداث مؤسفة تخلف إصابات خلال اجتماع شورى

* حميدتي: سنعيد هيكلة الأمن كجهاز قومي وطني

* المجلس العسكري يجمد عمل النقابات

صحيفة السوداني

* السوداني تتحصل على تفاصيل الاعتداء على شورى الشعبي

* توقيع اتفاق ترتيبات أمنية وشيك بين المجلس العسكري والحركات بأبوظبي

* البرهان: سلمنا ملف جرائم القتل للنيابة وجمدنا النقابات

الخرطوم (كوش نيوز)