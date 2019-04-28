أبرز عناوين الصحف السياسية السودانية الصادرة يوم الأحد الموافق 28 أبريل 2019م
أبرز عناوين الصحف السياسية السودانية الصادرة يوم الأحد الموافق 28 أبريل 2019م
صحيفة الصيحة
* اتفاق بين المجلس العسكري وقوى الحرية والتغيير
* (دماء ودموع) في مؤتمر الشعبي وإصابة (40) شخصاً
* حميدتي ليس هناك أي تفكير أو اتجاه لحل جهاز الأمن
صحيفة الإنتباهة
* الإنتباهة تحصل على عقد ملياري لمدير سوق الأوراق المالية
* تفاصيل هجوم ونهب وسلب لاجتماع شورى الشعبي بقرطبة
صحيفة آخر لحظة
* أخيراً .. اتفاق على مجلس قيادي مختلط
*- البرهان يرفض كشف تفاصيل عملية اعتقال البشير
* حميدتي: لا اتجاه لحل جهاز الأمن
صحيفة التيار
* القوات المسلحة تضع يدها على أصول مليارية للوطني
* أحداث مؤسفة تخلف إصابات خلال اجتماع شورى
* حميدتي: سنعيد هيكلة الأمن كجهاز قومي وطني
* المجلس العسكري يجمد عمل النقابات
صحيفة السوداني
* السوداني تتحصل على تفاصيل الاعتداء على شورى الشعبي
* توقيع اتفاق ترتيبات أمنية وشيك بين المجلس العسكري والحركات بأبوظبي
* البرهان: سلمنا ملف جرائم القتل للنيابة وجمدنا النقابات
الخرطوم (كوش نيوز)
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