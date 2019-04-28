تحذير .. لا تتناول البيتزا أو البرجر وأنت مجهد!

وجد علماء أن تأثير تناول وجبات طعام محددة يختلف بين الأشخاص وحالتهم البدنية والصحية.
واكتشف علماء أن تناول وجبات مثل البيتزا أو البرجر أو رقائق البطاطس “الشيبس” يزيد وزن أولئك الذين يعانون من الإجهاد، بينما لا يكون تأثيره ملحوظًا عند الأصحاء.
إطلاق نار قرب معبد في سان دييغو الأمريكية
وقال الأطباء: إنه من الضروري أن يراقب الأشخاص، الذين يعانون من الإجهاد الأطعمة التي يتناولونها، بحسب ما ذكرته صحيفة “ديلي ميل” البريطانية.
وأشارت الصحيفة إلى أن العلماء أجروا تجربة على مجموعتين من الفئران، واحدة منها تعاني من الإجهاد والأخرى عادية ليست مجهدة.
وقام الباحثون، في معهد غارفان للبحوث الطبية في سيدني، بإطعام المجموعتين الطعام نفسه، الذي يحتوي على سعرات حرارية عالية، مثل البرجر أو البيتزا أو رقائق البطاطس.
وتبين أن الفئران التي تعاني من الإجهاد لديها ميل أكبر لاكتساب الوزن من تلك التي لا تعاني من الإجهاد.
وقال هيربرت هيرزوغ، الذي قاد التجربة العلمية في أستراليا: إن “هذه الدراسة تشير إلى أننا يجب أن نكون واعين أكثر بما يجب أن نأكله أثناء شعورنا بالإجهاد، وذلك إذا أردنا أن نتجنب الزيادة السريعة في البدانة والسمنة”.
صحيفة المواطن