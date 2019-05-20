سهير عبد الرحيم: مكسّرين في حميدتي!!

بمجرد أن تقول لك إحداهن أنا راضية أكون زوجته الرابعة، تأكد حينها أن الأمر تجاوز مرحلة الكسيّر الى مرحلة الدشدشة والإدمان .
تلك كانت ونسة الكثير من الفتيات في الفترة الماضية، فجأة صار قائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو الشهير بـ(حميدتي)، فارس الأحلام، والزوج المرتجى والأمل المنشود، وصار أيقونة البروفايل لعدد من الفتيات والرجال على حد سواء.
المفارقة أن أولئك الفتيات -وأعرف الكثير منهن- على قدر كبير من الجمال والعلم والثقافة، ومن الأسر باذخة الثراء، لم يترددن في الجهر بإعجابهن بالرجل ورغبتهن في الزواج منه. وبقدر ما تفاجأت بإعجابهن الشديد بحميدتي، بقدر ما تساءلت في نفسي حميدتي فيهو شنو بعجب ؟؟.
هل يستقيم أن تُعجب إحداهن بأي رجل لمجرد النفوذ والثروة، أم أن الأولوية تكون دائماً لسحر الشخصية وجاذبيتها وقدرتها على التأثير، ام أن الرجل يمتلك كل ذلك وأنا التي في عيوني رمد؟ ..!!
بالمقابل أيضاً ارتفعت أسهم الشاب الدكتور محمد ناجي الأصم القيادي في قوى الحرية والتغيير في بورصة الفتيات، حتى انتشرت الكثير من الفيديوهات للفتى جميعها تلخص حالة من الهيام والوله به .
وما بين الرجلين، انقسم إعجاب النساء والفتيات على حد سواء، فأصبحت هنالك مجموعتين مجموعة المكسّرين في حميدتي ومجموعة الهائمات بالأصم .
الملفت في الأمر، إننا ومنذ وقت طويل، لم نعش تجربة السياسي الملهم او خاطف قلوب العذارى، ولا أذكر في القريب أني سمعت بواحدة معجبة حد الوله بالرئيس المخلوع البشير او علي عثمان او نافع او قوش او أياً من الوزراء والولاة السابقين.
افتقدت الحكومة السابقة للرجل ذو الكاريزما القوية والحضور الآسر، فكان أولئك السياسيين أقرب الى تجار الخردة، تقف معهم وأنت متأكد أنك لن تبيعهم شيء ولن يشتروا منك شيء، فتصبح المعاملة جُلها لامبالاة ولا اهتمام ولا فائدة ولا إعجاب.
الآن أصبح ميزان الإعجاب بحميدتي، يتأرجح كلما عنّت تفلتات وأشارت أصابع الاتهام الى قواته، وكلما شعر الرجل باهتزاز الأرض تحت قدميه، يخرج في تصريح مباشر وبلغة بسيطة ليحاول استعادة أراضيه.
ينجح الرجل مرة ويفشل مرات، وذلك لمرارات لن يكون زوالها من السهولة بمكان .
خارج السور
تحتاج الكثير من النساء لإعادة فحص لماهية الإعجاب بالرجل، فلا يكفي أن يكون وسيماً او أن هنالك مقصاً يلمع متوهطاً على كتفه.
سهير عبد الرحيم
الانتباهة
15 التعليقات
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جميل بثينة
2019/05/20 at 8:38 م (UTC 2) رابط التعليق
هههههههههههلى استاذه سهير رمضان كريم وكل سنه وانت طيبه
وان شاء الله يصبح كل رجال السياسة ملهمين لنا بألاستقامة والعمل
من اجل السودان وشعب السودان بضمير ووطنية لرفعوا هذا الوطن
العملاق الذى اقعده الفاسدين وتجار الدين والقتلة والله المستعان
محمد حسن المحامى
2019/05/21 at 12:22 ص (UTC 2) رابط التعليق
بدات ثقافة عهد اليسار و احزاب الفكة تظهر حب و هيام و غزل و وله و ما بعده من انحلال دون حياء او ادب … وداعا جهاد نصر شهادة و وداعا سوداننا الحبيب فالحافظ الله 😭
AbuAreej
2019/05/21 at 9:30 ص (UTC 2) رابط التعليق
من الذي صنع أحزاب الفكة؟؟ أو كما يسميها رئيس حزب الامة بالشقق المفروشة؟.؟
تتحدث عن الحب والهيام والغزل والانحلال وكأن السودان قبل هذا اليوم دولة فاضلة .. يا اخي الكريم كلما هو سيء موجود في السودان في عهد الكيزان ولم يبدأ الآن ولا اعتقد ان السوء سيكون اكثر في أي فترة بعد الكيزان.. واعتقد ان ترحمك على السودان جاء متأخراً..
رمضان كريم
Osama
2019/05/21 at 12:53 ص (UTC 2) رابط التعليق
الرجل يستحق ذلك كونه حقن دماء كثير من أبناء الشعب السوداني وقامر بحياته في سبيل هولاء المعتصمين سوف يذكر التاريخ لهذا الرجل
الموقف البطولي هذا الشجاع
ولا نامت اعين الكيزان وبقية لصوص الحركة الاسلاميه وأحزاب الفكة
اللهم ارحم شهداء هذه الثورة المباركة
وصبر قلوب أمهاتهم والتحية الي أبناء القوات المسلحة وقوات الدعم السريع
سوداني غيور
2019/05/21 at 1:21 ص (UTC 2) رابط التعليق
يا بت الله يهديك و يحسن لك أسلوبك الغير لائق
بت ابوها
2019/05/21 at 1:22 ص (UTC 2) رابط التعليق
حلوة تجار الخردة دي…. نصيحة لوجه الله للبنات…. اوعاك ثم اوعاك من راجل المرة حتي لو كان مطلق اصلا مامضمون.. الزواج من رجل متزوج هو الانتحار البطئ بعينه وذي الواحدة تشيل اصبعها وتقد بيه عينها مش تطبظها وكل البهرجة تروح ولاينفع مقصات ولا صقور ولا يحزنون وتبقي الواحدة زي طير الرهو …. وياما شفنا كتير وسمعنا… وقد اعذر من انذر.
أبوخليل
2019/05/21 at 11:47 ص (UTC 2) رابط التعليق
يابت أبوها مالك حاسده عليهن الغرام والهيام بالرجل الهمام ومين قاليك الزواج من رجل متزوج إنتحار بالعكس دا خضم الحياه لأنك ترتبطين برجل خبره فى الحياه بالذات إذا صادق ودغرى زي حالتى كدى..يا جماعه سهير دى مرتبطه ولا على قيد الحياه؟ عايزين نتلت بيها إذا أمكن؟
مقنع الكاشفات
2019/05/21 at 4:51 ص (UTC 2) رابط التعليق
يكون دي إنتي المتدشدشة وكلامك لا يمثل الا ما يجيش بخاطرك ، he made tea مناسب لك جدا بمؤهلاتك الاجتماعية الحالية ولكن الأصم ما اعتقد يا خالتو
محمد احمد
2019/05/21 at 7:50 ص (UTC 2) رابط التعليق
الفيك بدِرى بيهو ……شوفى يا خالتوا الاصم واثقين منو مفتح لمن بى هناك ما تكونى شايفاهوا مسكين كدا الود شفت شفت شفت ….اما حميدتى ….دا زول باديه وعينوا نجيضه وباراها من زمن الحمير ……يعنى بإختصار ثقافتك والفاظك ومظهرك ما بيركب معاهوا …..كدى ختى الكوره واطه وشوفى ليك كوز معاش قادر على استحمال ذوات الثدى والاربع
عباس
2019/05/21 at 8:00 ص (UTC 2) رابط التعليق
(تجار الخردة، تقف معهم وأنت متأكد أنك لن تبيعهم شيء ولن يشتروا منك شيء) …. صدقيني بعد تشطيفة البنقالي انت ما عندك حل غير تجار الخردة والسكراب يمكن واحد يعجبه رفرف او صدام
Ali Murah
2019/05/21 at 8:31 ص (UTC 2) رابط التعليق
انتي زاتك تزوجتي مرتين و طلقتي وقلتي الرجل السوداني ما مثقف جنسيا وبارد وما رومانسي صارحي القراء ورينا انتي ذاتك المكسرك و مدشدشك منو.
ما تقولي لي البنغالي بتاع التشطيفه
emad
2019/05/21 at 9:31 ص (UTC 2) رابط التعليق
وتحت تحت قالوا انتي منبرشة ومكسرة في الكباشي
Abu Ayoop
2019/05/21 at 9:56 ص (UTC 2) رابط التعليق
مقال غير موفق وغاية في الهيافة وعدم الموضوع مما يكشف ضحالة في التفكير الانثوي وسطحية التناول الصحفي للموضوعات التي تهم القارئ، البلد الآن في كف عفريت والوقت يمضي والفرقاء لا يتفقون على شيء والفراغ الدستوري ومهلة الاتحاد الافريقي تكاد تنتهي وشبح المهدد الامني وملفات الفساد ومعاش الناس والحالة الواقفة من شهور في ايام الثورة وانت تتكلمي عن تغزل فتيات في شخصية سياسية وتنمي الزواج منه لاشباع رغبة جنسية!!!؟؟؟ أعوذ بالله من جرايد اليومين ديل هم في واد والنس في واد آخر.
magdi
2019/05/21 at 10:51 ص (UTC 2) رابط التعليق
غثاء
ابو قصى
2019/05/21 at 12:53 م (UTC 2) رابط التعليق
دائما اسلوبك قذر زيك ودائما تفكيرك من الصرة وتحت … فعلا كما قال احدهم بدأت مرحلة العلمانية والله يستر وان كان هذا الكائن سهير فاتت مرحلة العلمانية بعشرات السنين الضوئية كون انها فاحشة وبذئية من يومها