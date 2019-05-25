أبرز عناوين الصحف السودانية السياسية الصادرة اليوم السبت الموافق 25 مايو 2019م

تصدر يومياً عن صحيفة كوش نيوز الإلكترونية
صحيفة آخر لحظة
* مقترحات جديدة لتجاوز عقبة المجلس السيادي
* التغيير تحدد الثلاثاء موعداً للإضراب والمهدي يحذر
* العسكري يكشف سبب زيارة حميدتي للسعودية
* تشييع مهيب لشيح المناضلين علي محمود حسنين
صحيفة الصيحة
* “حميدتي”: سندافع عن أرض الحرمين والقوات السودانية باقية باليمن
* لجنة لإعادة استجواب الطب العدلي في قضية “معلم خشم القربة”
* “قوى الحرية والتغيير” تفشل مجدداً في تكوين مجلس قيادي للتفاوض
صحيفة السوداني
* قوى الحرية: (الثلاثاء) القادم بداية الإضراب السياسي
* ولي العهد السعودي يؤكد استمرار دعم بلاده والإمارات للسودان
* تشييع مهيب للراحل (علي محمود حسنين)
صحيفة الجريدة
* قوى إعلان الحجرية تعلن الدخول في الإضراب السياسي (الثلاثاء)
* رحيل مفاجئ لرئيس الجبهة العريضة علي محمود حسنين
* تيار نصرة الشريعة يدعو لوحدة الصف ويدعم مقترح الانتخابات المبكرة
صحيفة الإنتباهة
* (الحرية والتغيير) تعلن الإضراب
* (العسكري) يتدخل لإعادة سيارة رئاسية من (غمر سليمان)
الخرطوم (كوش نيوز)