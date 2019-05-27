٨ فواكه تحميك من حر الصيف .. أبرزها البطيخ

للفاكهة فوائد لا تعد، فهي تحتوي على العديد من الفيتامينات والمعادن والأملاح المعدنية ومضادات الأكسدة، وكثير من العناصر الغذائية، بالإضافة إلى أنها تحتوي على نسبة كبيرة من الماء، وفي فصل الصيف تكون الفاكهة هي الملاذ لما لها من خصائص مقاومة للحر والجفاف وقدرة هائلة على ترطيب الجسم.
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وإليكم أبرز الفواكه الصيفية التي ينصح خبراء التغذية بتناولها لما تحتويه من عناصر غذائية هامة ومفيدة لجسم الإنسان:
١- بطيخ
من الفواكه اللذيذة في الصيف، حيث يحتوي البطيخ على نسبة كبيرة من المياه والألياف، ونسبة عالية من فيتامين A و B، هذا إلى جانب الأملاح والبوتاسيوم الضروري لصحة الإنسان.
٢- العنب
يعد من أشهر فواكه الصيف، فهو محبب للكثيرين ويقبلون على تناوله بمختلف أنواعه، وتأتي فائدة العنب في احتوائه على الكالسيوم وفيتامين A و B و C ، كما أنه غني بالسكر فكل 100 جرام من العنب تحتوي على حوالي 13 جرام من السكر، وهذا ما يجعله من الفاكهة المحظورة على مرضى السكر، حيث يجب عليهم التقليل منه قدر الإمكان.
٣- الخوخ
من الفاكهة الغنية جدا بالفيتامينات والمعادن، مثل الحديد والأملاح المعدنية، كما تصل نسبة السكريات في ثمرة الخوخ الواحدة إلى 122%، هذا إلى جانب الفوائد العلاجية للخوخ لطرد ديدان الأمعاء وإدرار البول.
٤- المانجو
معشوقة الجميع التي يتلذذ بتناولها الملايين حول العالم، ولا يستطيع أحد مقاومة طعمها الحلو الرائع، فهي تدخل في مئات الوصفات وتؤكل بعشرات الطرق، أما عن فوائد المانجو فهي تحتوي على نسبة كبيرة من الكاروتين تصل إلى 6% تلك المادة التي تمنحها لونا برتقاليا مميزا، بالإضافة إلى مجموعة كبيرة من الفيتامينات مثل C,B.
٥- التين
التين من الفواكه التي تمد الجسم بالطاقة، وذلك بسبب كمية السكريات الكبيرة التي يحتوي عليها، لهذا يفضل تناول التين بكافة الطرق سواء كان طازجا أو مجففا، فهو يمد الجسم بالمعادن والفوسفور والمنجنيز والبوتاسيوم وغيره من المعادن التي يحتاجها الجسم.
٦- المشمش
يعد من أهم مصادر فيتامين A، فتناول 100 جرام من المشمش تعطي الجسم نصف احتياجه من هذا الفيتامين، كما أنه غني بفيتامينات ومعادن أخرى مثل فيتامين B.
٧- الكريز
توجد العديد من الأنواع المختلفة للكريز، وجميعها من الفاكهة الصحية معتدلة السكر، حيث تصل نسبته إلى 6% فقط، مما يجعله رائع لمرضى السكر أو أي شخص يتبع حمية غذائية لخسارة الوزن، ويوجد في الكريز أيضا كمية كبيرة من المعادن والأملاح والفيتامينات مثل B12، كما يستخدم أيضا لإدرار البول.
٨- الأناناس
من الفاكهة الصحية قليلة السكر، حيث تصل نسبته إلى 3% فقط، ويحتوي على فيتامين C وB الذي يجعله مناسبا لعلاج اللثة والتخلص من البثور.
بوابة العين الاخبارية