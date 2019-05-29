أبرز عناوين الصحف و الأخبار السياسية السودانية الصادرة يوم الأربعاء الموافق 29 مايو 2019م

أبرز عناوين الصحف السياسية السودانية الصادرة يوم الأربعاء الموافق 29 مايو 2019م
🔵 صحيفة الوطن:
– “العسكري”: باب التفاوض مع “الحرية والتغيير” مفتوح
– قطاعات واسعة تنفذ الإضراب العام في يومه الأول
– الشعبي: الانتخابات المبكرة تمثل الحل الأمثل
– عطلة العيد تبدأ الأحد المقبل
🔵 وكالة السودان للأنباء “سونا”
– البرهان ينهي زيارة سريعة لإثيوبيا
– مجمع الفقه الإسلامي يتحرى هلال شوال بالاثنين
– تباين مواقف العاملين بالمؤسسات حول الدعوة للإضراب
– الامانة العامة تعلن عطلة عيد الفطر
– مدير ادارة الاعلام بسوداتل يؤكد استمرار العمل
– النيابة العامة..ليس لدينا كيان بمسمى نادي وكلاءالنيابه
– الحكم الاتحادي يؤكد اتخاذ التدابيرلتوفير الخدمات بالولايات
– مجلس أحزاب الوحدة الوطنية يساند المجلس العسكري
– عمال الكهرباء يسيرون موكباً لساحة الاعتصام
🔵 هيئة إذاعة وتلفزيون البحر الأحمر
– والي الولاية المكلف يشيد بالخدمات الطبية والعلاجية التي تقدمها مستشفى مكة لطب العيون
– لجنة تفويج المعتمرين تؤكد مضي عملية التفويج بصورة طيبة بالتنسيق مع الجهات ذات الصلة
🔵 شبكة إذاعة ولاية النيل الأبيض
– اللجنة الاقتصادية الاتحادية بالمجلس العسكرى تقف على استعدادات وترتيبات ولاية النيل الأبيض للموسم الزراعي
– والي ولاية النيل الأبيض المكلف يؤكد سعي حكومة الولاية لإنجاح الموسم الزراعي الصيفي والعمل مبكرا لإكمال التحضيرات الزراعيه
– وكيل وزارة الزراعة والغابات الاتحادية يشيد بالخطوات المبكرة التي اتخدتها ولاية النيل الأبيض لانجاح الموسم الزراعي
🔵 هيئة إذاعة وتلفزيون غرب دارفور
– والي غرب دارفور المكلف اللواء ركن عبد الخالق بدوي محمود يلتقي مدير ديوان الحكم المحلي ويستمع إلى تنوير حول توزيع قوى الضباط الإداريين بالولاية
– أمين ديوان الزكاة بالولاية أبوه عبدالرحمن يكشف عن إستهداف (250) أسرة في برنامج فرحة العيد بتكلفة مالية تقدر بمليون وخمسائة ألف جنيه
– تجمع المهنيين بالجنينة يضربون عن العمل ببعض المؤسسات الحكومية والبنكية وتجمع اللجان العليا للمهنيين بالولاية يصدر بيانا يستنكر فيه ما يجري في الأوساط فيما يتعلق بالإضراب
🔵 هيئة اذاعة وتلفزيون شمال دارفور
– والى الولاية المكلف يؤكد استمرار حكومة الولاية في عملية الإصلاح ومكافحة الفساد بكل انواعه
– سيادته يتسلم المحولات التوزيعية الكهربائية الخاصة بتقوية شبكة كهرباء مياه المدن لمحطة شقرة القوز ويجدد حرصه حكومته لايجاد حلول جذرية لمشكلات الكهرباء والمياه بمدينة الفاشر
– المدير التنفيذي لمحلية مليط يؤكد استقرار الاحوال العامة واداء المؤسسات والوحدات الحكومية بصورة طيبة
– ختام المنافسات الرياضية الرمضانية لشهداء الفرقة السادسة التي نظمتها قيادة الفرقة
– محامو الولاية ينظمون وقفة احتجاجية تضامنية يؤكدون عن وقفتهم ودعمهم للحراك الثوري الذي انتظم انحاء البلاد
– رابطة المراة العاملة بالهيئة الولائية للاذاعة والتلفزيون تدشن فرحة العيد للعاملات بالهيئة ورئيسة الرابطة تشيد بتعاون العاملين مما ساهم فى استمرار العمل وانجاح الخارطة البرامجية
🔵 شبكة الشروق نت
– “دقلو”: لولا انحياز القوات المسلحة للثورة لما سقط البشير
– “الحكم الاتحادي”: الولاة المكلفون مشرفون على دولاب العمل
– “الشروق” تكمل بث حلقات يوميات “فضيل”
– “النقابة”: لا إطفاء لأي من محطات الكهرباء
– “مجمع الفقه”: تحري هلال شوال بالإثنين
🔵 هيئة إذاعة وتلفزيون غرب كردفان
– والي غرب كردفان المكلف يتراس اجتماع اللجنة العليا لدرء اثار السيول والامطار
– رئيس اتحاد نقابات عمال الولاية يؤكد ان الاضراب المعلن من قبل الحرية والتغيير غير قانوني
– رئيس اتحاد نقابات عمال ولاية غرب كردفان :اي عامل يتغيب عن العمل لا حق للنقابة الدفاع عنه
– عدد من ثوار محليتي الاضية والسنوط يشاركون الثوار المعتصمين امام امانة الحكومة بالفولة الاعتصام ويطالبون بتنفيذ مطالب الثورة في مقدمتها نقل السلطة للمدنيين
– تواجد كبير للعاملين بوزارات ومرافق الحكومة بالولاية
🔵 شبكة ولاية نهر النيل الإلكترونية
– اللواء عبد المحمود حماد حسين والى نهر النيل المكلف يؤكد المضىء قدما فى مرحلة تصحيح الاوضاع وازالة الاحتقان بخصوص بعض الملفات العالقة بشان العمل الاعلامى بالولاية.
– والى نهر النيل يتعهد باعادة المؤسسات الاعلامية والصحفية سيرتها الاولى ويؤكد دور الاعلام فى دفع جهود التنمية المجتمعية..
– الوالى برفقة اعضاء لجنة امن الولاية وعدد من القيادات يتفقدون سير الاداء بفضائية الولاية واذاعة الولاية ويصادق الوالى على مجلس الادارة المقترح.
– لجنة امن الولاية تجدد اهتمامها بقضايا معاش الناس وتدعو المواطنين للتعاون مع الجهود المبذولة لتحقيق برامج العدالة المجتمعية.
🔵 أخبار قناة الملاعب
– مجلس إدارة قناة المريخ الفضائية يعين الأستاذ حافظ المعيسي مديرا للبرامج
– المنتخب الأولمبي يكتسح التحرير بسداسية ويواجه بري مساء الجمعة القادم على ملعب الأكاديمية.