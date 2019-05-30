إعلانات في “واتساب” العام المقبل

أكدت شركة التواصل الاجتماعي “فيسبوك” أنها سوف تضيف الإعلانات إلى تطبيقها “واتساب” العام المقبل. وكشفت الشركة عن هذه التفاصيل خلال مؤتمرها السنوي للتسويق في هولندا.
ونشر مشاركون على “تويتر” صوراً من العرض التقديمي وتفاصيل حول كيفية ظهور الإعلانات في التطبيق، والتي سوف تتراوح بين منشورات وقصص.
وتظهر إعلانات وهي تشغل كل شاشة الهاتف وتتيح للمستخدمين معرفة المزيد من المعلومات حول المعلن، لكن بحسب صحيفة “إندبندنت” البريطانية أن ليس جميع المستخدمين سوف يرحبون بهذه الميزة
وعندما أُطلق “واتساب” لأول مرة، وعد مطوروه بأنهم لن يبيعوا بيانات مستخدميهم أو يضعوا إعلانات على المنصة. وبدلاً من ذلك، فرضوا رسوماً سنوية قدرها 99 سنتاً من أجل جني الإيرادات وتغطية تكاليف استضافة محادثات ملايين المستخدمين.
لكن “واتساب” شهد نمواً هائلاً بعد الاستحواذ عليه من قبل “فيسبوك”، وبات يضم أكثر من 1.5 مليار مستخدم من حوالي 180 دولة، ومع الوقت خففت إدارة التطبيق موقفها من الإعلانات. وغادر مؤسسا “واتساب”، يان كوم وبريان أكتون، إدارة التطبيق وانتقدا محاولات “فيسبوك” الاستثمار في التطبيق.
العربي الجديد