تحذيرات من انتشار واسع للحبوب المُخدِّرة والحشيش في أرجاء العاصمة

حذّرت السُّلطات المُختصة من انتشار كبير لتجارة الحبوب المُخدِّرة والحشيش في أرجاء واسعة من العاصمة الخرطوم وسُهولة تَداوُلها بين المُتعاطين خاصّةً في الشريط النيلي ليلاً.
وَكَشَفَ مَصدرٌ أمنيٌّ مُطّلعٌ حسب (أس. أم. سي) أمس، عن وُجُودِ سُوقٍ كبيرٍ للحُبوب المُخدِّرة والحشيش اللبناني في أجزاءٍ واسعة من مدن الولاية، حيث يتم توزيعها من قبل المُروِّجين خلال الفترتين الصباحية والمسائية على أندية المُشاهدة والمطاعم الكبيرة ومناطق الاعتصام، وأكّد أنّ مناطق الشريط النيلي صارت من أكبر الأسواق شُهرةً في العاصمة، حيث أصبح الحشيش يُعرض بصورةٍ واضحةٍ وأمام الجميع، ونبّه المصدر لخُطُورة الحشيش والمُخدّرات، وأشار إلى أنّها تعمل على فصل عمل الدماغ مما يتلف خلايا المخ عند استخدامه بصورةٍ مُتكرِّرة في اليوم الواحد.
الخرطوم:smc