الصادق الرزيقي: لماذا الهجوم على الدعم السريع؟

لا يتجادل اثنان، في أن حملةً منسقةً داخلياً وخارجياً، استحكمتْ حلقاتُها، وحدّدت أهدافها، وأُخرجت أسيافَها من أغمادِها، تستهدِف قوات الدعم السريع، وقائدها نائب رئيس المجلس العسكري، الفريق أول محمد حمدان دقلو، في محاولة لتلويث سمعة هذه القوات بكل جُرم ونقيصة، وتشويه صورتها والتحريض ضدها، ولَم يسبق في تاريخ السودان أن واجهَت جِهةٌ حرباً قذرة كما تدور اليوم، قد يستحثها في المقام الأول حقدٌ دفين ومُقيم بين الضلوع، ليس بسبب الموقف السياسي الذي تُعبّر عنه بعض القوى السياسية التي تعتقد أن الدعم السريع يقف غُصّةً في حلوقها، إنما بسبب التصنيف الجغرافي لهذه القوات كما يظهر في شبكات التواصل الاجتماعي التي تقيّحت بكل سوءٍ ومنشورٍ ومنبوذ.
تعمُّد تشويه صورة الدعم السريع له أبعادُه السياسية وربما الاجتماعية، كما هو شاخِص في ما يُعبّر عنه بعض الموتورين ممن يقودون حملة الأبلسة لهؤلاء الشباب الأشاوس منتسبي الدعم السريع، وهو للأسف انحدار وانحطاط جديد من مُضاعَفات المرحلة الراهنة التي عاد فيها كثير من الناس إلى انتماءاتهم الدنيا، ولَم يعلُ فوقها نحو آفاق الوعي والقيم الإنسانية الأرفع التي تجعل الإنسان بمقدار كسبه وجهده وأثره، ووقع كثير من الكتّاب والمدوّنين ووسائل الإعلام في غمرة الحقد الأعمى في المحظور والمُستَبشَع، بقصد إظهار صورة القوات التي ناصرَت الشعب وحمَته ودافعَت عنه، كأنها رديف للقتل وسفك الدماء وغيرها من التهم الجاهزة التي تُوزَّع جزافاً.
السبب الرئيس وراء حملة تشويه الدعم السريع، هو موقفها وقائدها من تثبيت الأمن والاستقرار في البلاد، والموقف الواضح من عملية الابتزاز التي تُمارسها بعض الأحزاب السياسية، وخاصة اليسار لترهيب الخصوم السياسيين، والضغط على المجلس العسكري وإقصاء الآخرين من المشهد السياسي، فموقف قيادة الدعم السريع ونائب رئيس المجلس العسكري وأحاديثه الصريحة عن العبث الذي يُمارَس في الساحة السياسية، وصراحته في توضيح الصورة الكاملة لما يدور في البلاد، هي التي دفعت زُمرةً من مُدَّعِي النضال لسن سكاكينهم، ظناً منهم أنهم سيذبحون الدعم السريع إعلامياً، ويمرغون سمعتها في التراب والوحل، وما درى هؤلاء أن الدعم السريع قوات منضبطة تُمثّل كل مناطق السودان، فهي ليست مليشيا ولا مجموعات خارجة عن القانون، هي قوات تكوّنت بقانون تمّت إجازته بواسطة نواب الشعب في البرلمان، وتلتزم في عملها وفِي منهج تشغيلها بأعلى درجات الانضباط المهني العسكري، الذي شهد به الجميع في الداخل والخارج، ولديها نظام رادِع لأي مُخالفات ومُحاسبة زاجِرة عند كل تقصير وتجاوز.. فمن الظلم إلصاق كل تهمة بهذه القوات دون دليل يُقيم الحجة ويكذّب الادعاء.
والغريب أن من يحاوِلون تلطيخ سمعة الدعم السريع ويسوقون التهم داخلياً وخارجياً بدعمٍ من جهات إعلامية، ومنظمات غربية مشبوهة، هم ذات الأشخاص والجهات التي حاولت مغازلة الدعم السريع والتغنّي بدورها عندما انحازت للشعب، وقامت مع القوات المسلحة والأمن والشرطة بتغيير وإسقاط النظام السابق..! فعندما شعروا أن الدعم السريع قوات لا يمكن إلا أن تكون في الموقف الصحيح لا تقبل بالفوضى أو جر البلاد إلى مستنقع الفتنة والخراب، تجمّعوا جميعاً ضدها وبدأوا في تشويه صورتها… والتجنّي عليها.
لهؤلاء نقول، إن الدعم السريع باقِيةٌ وراسِخةٌ وقويةٌ بسمعتها الناصعة كمدافع عن وحدة البلاد وسلامة ترابها، وهي الحارس مع القوات المسلحة لهذا الشعب والضامن لأمنه في كل الظروف وأمام كل التحديات..
نحن نعلم أن مثل هذه الحملات المسعورة ضد القوات المسلحة وقوات الدعم السريع والشرطة وجهاز الأمن، وهي أهم مؤسسات الدولة في بلادنا، ستستمر دون توقّف، ولن ينتهي الاستهداف، إلا إذا حقّق أهدافه بانهيار الدولة السودانية، وذهاب ريحها.. لكن هيهات لن يحدُث ذلك وجميعُ هذه القوات على قيد الحياة…
الصادق الرزيقي
الصيحة
4 التعليقات
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ود دكام
2019/06/19 at 1:04 م (UTC 2) رابط التعليق
من هم حتى يقضوا على القوات المسلحة حامية المال والأرض والعرض الشيوعيين ديل كرت محروق ولتفويت الفرصة عليهم لا تدلوا بكلام يسوق لأفعالهم الشنيعة ولا تعطوهم فرصة للمقابلات أحرقوهم الفاسدين .
جميل بثينة
2019/06/19 at 1:13 م (UTC 2) رابط التعليق
الرزيقى المنافق لم تذكر ما قامت به قوات الدعم السريع فى دارفور من قتل
وتشريد وترهيب ولم تذكر ان قوات الدعم السريع ومعها جهاز الامن والمخابرات
الكيزانى فى قتل واغتصاب ابناء وبنات السودان ورمى جثثهم فى النيل
هل هناك قوات تفعل ذلك ومعلوم للجميع ان قوات الشعب المسلحة وعن قصد
ابعدوها من الشارع لان قوات الشعب المسلحة ولائها للوطن والشعب السودانى
لكن ملشيات الدعم السريع تدين بالولاء محمد حمدان دقلو وانت تعلم ذلك
وانت تعلم ان قوات الدعم السريع صناعة اخوانية خالصة وما تزال الدولة
العميقة باقية وسوف تظل حتى تقتل كل ابناء الشعب السودانى
شملول
2019/06/19 at 1:59 م (UTC 2) رابط التعليق
أي حرب ضد القوات النظامية عموماً، وضد الدعم السريع خصوصاً، يجب أن تبحثوا عن دور أعدائهم وأعداء الوطن، والذين يتمثلوا في (الشيوعيين وأذنابهم في الحركات المسلحة، المتمردين عموماً، الحكومة المصرية) فكل هذه الجهات ذاقت الهزائم على يد هذه القوات كما ذاقت إفشاك خططهم في زعزعة الأمن جميعاً، فكان لا بد أن تعاديها.
الكوشى
2019/06/19 at 3:04 م (UTC 2) رابط التعليق
أستاذ الرزيقى
السبب هو أن قوات “الردم” السريع ردمتهم فى وادى هور ففروا الى ليبيا فصاروا “عبيدا مملوكين” أشترى صكوكهم القردافى بدريهمات معدودة وعندما هلك القردافى وبعده هلك مملوكه خليل أبراهيم عليهما من الله ما يستحقان قام المجرم حفتر بورثة صكوك عبوديتهم فصاروا عبيدا للسيد الجديد
السبب هو أن قوات “السحق ” السريع سحقتهم وسحلتهم فى قوز دنقو وجبل مرة ثم جاءت للخرطوم بعد أن كان من المفترض أن تتوجه لكاودا جاءت للخرطوم فى مهمة غير مبرمجة فرب صدفة خير من ألف ميعاد فأحبطت المؤامرة الكبرى التى فشل أصحابها الفشلة فى الميدآن فتشعبطو فى قطار الثورة بدون حتى أن يدفعو ثمن التذكرة وأزاحو سائقه وقادو القطار فى آخر كيلومتر وأدعو ملكيتهم للقطار وكل محتويات القطار الى أن سيطر علي على القطار أشاوش الردم السريع
اللهم أرزقنا قوات دعم سريع فى كل ولاية وكل محلية وكل طريق وكل شارع وبيت بيت زقاق زقاق نفاج نفاج