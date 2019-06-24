علامات بتقولك أنك مجهد ونصائح للتخلص من التوتر

يوجد الكثير من الأشياء فى الحياة التى يمكنها رفع مستويات التوتر والقلق والإجهاد لدينا فما بين مهام العمل والاجتماعات والحياة العائلية، وفى مثل هذه الأوقات التى تشعر فيها بالقلق والإجهاد يجب أن تفصل ذهنك، فى هذا التقرير نتعرف على أبرز علامات الإجهاد والتوتر ونصائح للتخلص منها.
علامات الإجهاد
الإجهاد هو استجابة تلقائية تطلقها أجسامنا للتعامل مع المواقف الصعبة لكن إذا استمر على مدى فترة طويلة من الزمن، يمكن أن يؤثر سلبًا على صحتنا، نظرًا لتأثيره على الجهاز القلبي الوعائي والجهاز المناعي والجهاز العصبي.
تشمل علامات الإجهاد الشائعة:
– الصداع، توتر العضلات، آلام الرقبة أو الظهر.
– اضطراب المعدة، فقدان الشهية أو الإفراط في تناول الطعام.
– جفاف الفم .
– آلام في الصدر، نبضات سريعة.
– صعوبة النوم والتعب.
– سوء المزاج والتهيج العصبي.
نصائح لتخفيف التوتر
١-ضع نفسك أولاً، اسأل نفسك، “هل هناك أي شيء يمكنني فعله الآن للعناية بنفسي، جسديًا ونفسيا؟”
٢- تحديد الأولويات، قم بعمل قائمة من المهام مع إعطاء الأولوية لتلك الأكثر أهمية.
٣- استخدم التكنولوجيا لمساعدتك على الاسترخاء، فعلى الرغم من وجود العديد من الطرق التي تؤدي بها التكنولوجيا إلى الإجهاد، إلا أنها توفر أيضًا العديد من الأدوات الداعمة والمحمولة لتقليل الإجهاد مثل: تطبيقات تخفيف التوتر.
٤- التعبير عن الامتنان؛ من السهل التركيز على الإحباط والمضايقات اليومية، خاصةً عند الشعور بالتوتر لكن تدوين ملاحظات الإيجابيات في حياتك وأخذ بعض الوقت للتفكير في هذه النعم يخلصك من القلق.
٥- ممارسة اليوجا أو تمارين التأمل.
اليوم السابع