خلى بالك من نفسيته .. علامات بتقولك طفلك عنده اكتئاب

“عصبية وانطوائية وغضب طول اليوم”، قد تدل هذه العلامات على إصابة طفلك بالاكتئاب الشديد، فيعتبر الاكتئاب من الامراض النفسية التى يتعرض لها الكبار والصغار وتؤثر على حالتهم الصحية وأدائهم الدراسى.
وحسب ما ذكره موقع aafp فأن هناك علامات تظهر على الطفل وتدل على إصابته بالاكتئاب وهى
1: تظهر على الطفل علامات الحزن الشديد والبكاء باستمرار وبدون سبب واضح.
2:الوحدة والانطوائية والرغبة الشديد فى عدم التحدث مع أى شخص.
3:الصراخ الشديد والصوت العالى.
4: الشعور بالتعب الجسمانى وعدم القدرة على بذل أى مجهود حتى لو بسيط.
5:السلوك والتفكير العدوانى والمشاجرة مع الأصدقاء.
6:فقدان شديد فى الوزن والشهية.
7:الصداع الشديد وعدم القدرة على التركيز.
8:ألم شديد فى المعدة والمغص الشديد.
قد يكون الاكتئاب عند الاطفال بسبب التغيرات المناخية والانتقال من مكان لآخر، أو نتيجة فقدان شخص عزيز عليهم سواء كان صديقًا أو أحد الأبوين، وقد يتعرض أيضًا الأطفال لمشاكل فى المدرسة ومع أصدقائهم تسبب لهم الاكتئاب الشديد.
وفى هذه الحالة يجب على الأبوين تشجيع الطفل على المشاركة فى الانشطة الاجتماعية لتكوين صداقات جديدة أو ممارسة التمارين الرياضية وتنمية مواهب الاطفال ، ويجب أيضًا التقرب من الطفل والحديث معه حتى تعززى ثقته فى نفسه.
اليوم السابع