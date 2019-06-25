5 أطعمة تسبب غازات البطن والانتفاخ .. اعرفها

هل تساءلت يومًا عن سبب كثرة غازات البطن التى تعانى منها؟.. هناك أكثر من سبب لغازات البطن منها الهواء الذى تبتلعه بسبب الأكل بسرعة كبيرة وكذلك نوعية الطعام الذي تأكله، فهناك أنواع من الأطعمة تزيد من غازات البطن والانتفاخ نتعرف عليها فى السطور التالية، وفقاً لموقع women health.
5 أطعمة تسبب غازات البطن
القرنبيط والكرنب والبروكلى
الخضراوات الصليبية، مثل البروكلي والقرنبيط والكرنب غنية بالألياف وهى نوع من الكربوهيدرات التي لا يستطيع الجسم هضمها، وعلى عكس معظم المكونات الأخرى للطعام تصل الألياف إلى الأمعاء الغليظة سليمة.
تعيش غالبية البكتيريا في الجهاز الهضمي في الأمعاء الغليظة، كما تمتلك البكتيريا القدرة على استخدام الألياف في الطاقة، ولكن المنتج الثانوي لعملية التمثيل الغذائي هو الغازات.
الشوفان وخبز القمح الكامل
الحبوب الكاملة تسبب الغازات الزائدة والانتفاخ، لأنها أيضاً غنية بالألياف مثل الخضراوات الصليبية.
قم بزيادة تناولك للألياف ببطء عن طريق تناول وجبة إضافية من الأطعمة الغنية بالألياف يوميًا حتى تصبح معدتك أكثر راحة، كما أن شرب كمية كافية من الماء خلال هذه العملية سيساعد على تخفيف الغازات.
الحليب والجبن والزبادى
تحتوى الألبان على نوع من السكر يُسمى اللاكتوز، لكن الكثير من الناس يواجهون صعوبة في هضمه لأن لديهم كميات غير كافية من إنزيم يسمى “اللاكتوز”، الذي يمكن أن يؤدي إلى الانتفاخ أو الغازات أو حتى الإمساك.
إذا كنت تعاني من آلام شديدة في البطن، فيجب عليك مراجعة الأطعمة التى تتناولها مع استبعاد احتمال حدوث مشكلات صحية خطيرة أخرى.
التفاح والموز والخوخ
الفاكهة مرتفعة أيضا في السكر الطبيعي ، مثل الفركتوز، كما إن بعض الأشخاص يعانون من الغازات والانتفاخ من الفاكهة لأن نظام الجهاز الهضمي الخاص به لا يكسر كل السكريات في الفاكهة بشكل صحيح، وهكذا تصل هذه الكربوهيدرات إلى الأمعاء الغليظة وتعمل كغذاء للبكتيريا، التي تنتج الغازات.
الفول
معظم البقوليات – بما في ذلك العدس والمكسرات والبازلاء والفول – غنية بالألياف، إلى جانب السكريات التي لا يمكن أن يهضمها جسمك بشكل صحيح، مثل رافينوز وسكايوز، وفقًا لدراسة نشرت في مجلة التغذية الأمريكية. وتقوم البكتيريا الموجودة في الأمعاء بتحطيم هذه السكريات، مما ينتج عنه غازات البطن.
اليوم السابع