أكثر من (5) ملايين سوداني مصاب بالمرض… (السكري) و(الحالة النفسية)…حالة (ارتباط).!

قد يجهل البعض أنّ هنالك تأثيرات نفسية قد تصيب مرضى السكري، وتؤثر عليهم من جراء إصابتهم بهذا المرض، وهنالك علاقة وثيقة بين المصابين بهذا المرض والحالة النفسية؛ لأنّ العوامل والسلوكيات في الفرد وفي طريقة حياته يمكن أن تكون مساعدةً على تهيئة هذا الفرد عن غيره للإصابة بداء السكري كالكسل والإدمان على شرب المشروبات الغازية، وتناول كميات كبيرة من النشويات والأطعمة الجاهزة والسريعة.
(1)
وهناك عوامل نفسية وعاطفية يمكن أن تُظهر داء السكري فيما لو تعرض الشخص لضغوط شديدة أو انفعالات حادة نفسية، وعلاقة السكري بالحالة النفسية علاقة ثنائية؛ حيث إنّ الحالة النفسية السيئة تؤدي إلى اختلال معدل السكري عن الحد الطبيعي، وذلك يؤدي إلى سوء الحالة النفسية، وبما أنّ ردود فعل المصاب تختلف من إنسان لآخر وتتمثل في تقبله للمرض ومتابعته للعلاج، أو رفضه وعدم تقبله للمرض أو للعلاج، وبالتالي تكون هناك الكثير من الضغوط على المصاب بالسكري، وتؤثر هذه الضغوط تأثيرًا نفسيًّا سلبيًّا على المريض والمحيطين به، حيث تتمثل في طول فترة المرض التي تستمر حتى نهاية العمر، خاصةً إذا أصيب أحد أفراد الأسرة أو الأقارب بمضاعفات المرض وآثاره، فتبقى خبرة سيئة عالقة في الأذهان.
(2)
المتابعة المستمرة بالمستشفى وتناول العلاج المستمر واستخدام الأدوية أو الحقن وعملية التحليل والفحص اليومي لمعدل السكري في الدم يشعر المريض بالتقيد والملل، كذلك نظام التقيد بالحمية الغذائية وتناوله لأغذية بكميات ونوعيات محددة، وهذا قد يثير لدى المصاب ميلًا للمقاومة مع عدم تقبله للمرض، وتتولد لديه مشاعر الحرمان والقلق والخوف تجاه الأطعمة، كذلك قد يكون هناك صراع بين المصاب وممن يعتنون به من العائلة خاصةً عندما يتخذون صفة الوصاية عليه في المأكل والمشرب بدقة هذا الأمر يتعب نفسيته.
السودانى