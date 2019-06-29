سلفا كير يتسلم تقريراً سرياً بشأن توحيد الفصائل بالحزب الحاكم

افادت تقارير بأن وزير البترول السابق ازيكيل لول جاتكوث تمت مصادرة هاتفه الشخصي وجواز سفره لحين الانتهاء من لجنة التحقيق التى شلكها الرئيس سلفا كير ميارديت الاربعاء الماضي بشأن عقود قبل بيع النفط الخام، واذا ثبتت التهم الموجهة الى الوزير فإنه قد يواجه السجن لمدة (30) عاماً على الاقل بالتآمر والاحتيال والفساد واساءة استخدام المنصب، وتفيد المعلومات بأن الوزير تمت ايضاً مصادرة وثائق ومستندات من منزله بواسطة جهاز الامن الوطني الذين طلبوا منه البقاء في المنزل لحين انتهاء التحقيق، يضاف ان لجنة التحقيق برئاسة وزير مجلس الوزراء مارتن ايليا لومورو ونائبه مارتن أوتوروموي ونائب وزير العدل والأمين العام للحكومة قرنق ماجاك بول ووكيل وزارة المالية، ومسؤولين آخرين من جهاز الامن الوطني، وفي ما يلي تفاصيل الاحداث الداخلية والدولية المرتبطة بدولة جنوب السودان:
تقرير سري
تسلم رئيس دولة جنوب السودان سلفا كير ميارديت تقريراً من اللجنة المختصة بتوحيد فصائل الحركة الشعبية لتحرير السودان (الحزب الحاكم) برئاسة ربيكا نياندينق قرنق حرم القائد الراحل الدكتور جون بحضور جميع أعضاء اللجنة، وقالت ربيكا عقب اللقاء الذي جرى بالقصر الرئاسي في جوبا ان اللجنة اكملت مهمتها وقدمت التقرير الى الرئيس لاتخاذ قرار بشأنه، وتختص اللجنة بشأن مواقع الحزب الحاكم الشاغرة الذى مازال اعضاؤه يرفضون الانضمام الى الحزب الحاكم، وتتكون عضوية اللجنة من ربيكا قرنق وتعبان دينق قاي وجيما نونو قومبا وبول ميان وجون لوك، وفي ذات السياق أفاد الناطق الرسمي باسم الحزب الحاكم بيتر لام بوث بأن التقرير سري وموجه الى الرئيس فقط ولا أحد يعلم شكله.
حرمان من الطعام
حرمت فنادق جوبا مندوبي فصائل اتفاق السلام المنشط من حركات واحزاب سياسية من تناول الطعام مع التهديد بالطرد بسبب عدم تلقى ادارة الفنادق اموالهم من قبل اللجنة العليا لتنفيذ اتفاق السلام لشهور، وقال الناطق الرسمي باسم جبهة الخلاص ــ جناح خالد بطرس ان اربعة فنادق حرمت مندوبي الفصائل من تناول الطعام لاكثر من اسبوع، وهددت بطردهم حال عدم دفع اللجنة العليا للاتفاقية الاموال المستحقة لهم، وقال الناطق الرسمي جاكوب لادو بول في تصريحات صحفية ان فندق دامبيش وفندق لاند مارك توقفا عن تقديم الخدمة لهم قبل خمسة ايام وفندق وورلد فوكس الدولي قبل يومين وفندق رويال امس، موضحاً ان ادارة الفنادق تؤكد ان هناك متأخرات لثلاثة اشهر لم تدفع بواسطة اللجنة العليا.
إطلاق سراح معتقلين
كشفت اللجنة العليا للصليب الاحمر الدولية انها تمكنت من الافراج عن (15) من اسرى الحرب الاهلية بين الحكومة والمعارضة المسلحة التى يقودها الدكتور رياك مشار من منطقة (فنجاك) بولاية جونقلي كانوا محتجزين لدى المعارضة خلال الاشتباكات الاخيرة التى وقعت بينهم العام الماضي لكن اطلق سراحهم حالياً.
قلق أمريكي
اعربت سفارة الولايات المتحدة الامريكية عن قلقها ازاء حكم المحكمة بجنوب السودان على الناشط السياسي بيتر بيار بجانب الحاكم على كاربينو وول وآخرين بالسجن، وابدت السفارة في بيان صدر امس قلقها ازاء الحكم على السجناء.
مصر تنفي مزاعم
نفت الحكومة المصرية مزاعم حدوث حالات سرقة للاعضاء البشرية لمواطني دولة جنوب السودان في العاصمة المصرية القاهرة، ونفى سفير مصر احمد بهاء الدين في العاصمة جوبا في تصريحات صحفية ما نشر على وسائل التواصل الاجتماعي بشأن استهداف مواطني جنوب السودان في مصر بسرقة اعضائهم البشرية، مؤكداً على العلاقات التاريخية التى تربط الشعبين، وانه حال وقوع جريمة لأى مواطن جنوبي في مصر فإن عليه الابلاغ عنها لدى الشرطة او السفارة، وشكك الدبلوماسي المصري في مصداقية الشكاوى التى يتم تناولها في وسائل التواصل الاجتماعي، مشيراً الى ان هناك من لا يريد تطوير العلاقات بين البلدين، ولم يقدم احد اى دليل لسفارة جنوب السودان بالقاهرة بشأن تلك الحوادث المزعومة.
تأخير تجميع الجيوش
كشف الناطق الرسمي باسم قوات المعارضة المسلحة بدولة جنوب السودان التى يقودها الدكتور رياك مشار ان عدم وجود الغذاء والدواء ساهم في تأخير تجميع جيوش في الوعد المحدد 15 يونيو الماضي، وقال العقيد لام بول قبريال في تصريحات صحفية ان جميع المواقع المخصصة للتجميع البالغة (25) موقعاً اصبحت جاهزة لاستقبال القوات لكنهم مازالوا ينتظرون توزيع الغذاء والدواء فيها من قبل الحكومة في جوبا.
أوضاع مأساوية
تعيش مدينة بور عاصمة ولاية جونقلي اوضاعاً مأساوية بسبب الفيضانات التى غمرت شوارع المدينة وتسببت في اصابات بالاسهالات لمواطني المدينة، واشتكى السكان من عدم وجود التصريف للمياه، مطالبين المنظمات بتقديم يد العون في ذلك .
وفي ذات السياق ضربت فيضانات ايضا مقاطعة تويج بالولاية نفسها مما ادى إلى قطع الإمدادات، وكشف المحافظ عن تقارير صحية تشير إلى أن المقاطعة سجلت (123) حالة اصابة بالاسهالات وسط الاطفال وكبار السن بسبب الأمطار الغزيرة التي ضربت المنطقة، وقال محافظ مقاطعة تويج الجنوبية دانيال دينق مانيوك إن الأمطار الغزيرة في الأسابيع الماضية أدت إلى قطع الطرق المؤدية إلى مقاطعته.
وكشف المسؤول عن ارتفاع الاسعار في الاسواق بسبب ندرة السلع، حيث أكد أن سعر جوال السكر ارتفع من (10) آلاف جنيه الى (12) ألف جنيه، بينما جوال الدقيق ارتفع من (7) آلاف جنيه إلى (9) آلاف جنيه، الى جانب ارتفاع قارورة الوقود من (5) آلاف إلى (7) آلاف جنيه.
وأشار المحافظ إلى أن الأمطار الغزيرة دمرت العديد من المنازل في أرجاء متفرقة من المقاطعة، تاركة حوالى (434) عائلة أو ما يعادل ألفي شخص بلا مأوى، مضيفاً أن الأمطار أيضاً غمرت المشروعات الزراعية، وناشد المسؤول المحلي وكالات الإغاثة العاملة في البلاد التدخل وتقديم العون الى المناطق المتضررة ومساعدة الأسر المحتاجة.
زيارة إلى نيروبي
عقد المدير العام لشرطة دولة جنوب السودان الجنرال مجاك اكيج ملوك مباحثات مشتركة مع نظيره الكيني في العاصمة نيروبي صباح امس تناولت مكافحة الجرائم العابرة وغيرها من القضايا المشتركة الامنية بين البلدين.
عودة د. بيتر
عاد رجل الدين الشهير الجنوبي د. بيتر اى دي من اسرائيل، حيث كان في استقباله في مطار جوبا الدولي صباح امس عدد من جنود الحرس الرئاسي (النمر)، وعقب وصوله الى المطار قام رجل الدين بأخذ شال كان معلقاً على كتفيه وضرب به احد المستقبلين في اشارة للقوة الايمانية التى يمتلكها، وتساءل عدد من مواطني جنوب السودان ما اذ كان رجل الدين يفعل ذلك من اجل الاحتيال او التدين، يضاف ان بيتر درس الطب، وقد سافر قبلها لنيجيريا واكتسب تدينه الحالي من رجل الدين المعروف جاشوا من مدينة لاغوس.
الزحف من أجل التعليم
النازح من دولة جنوب السودان (اتيم مشار ابوي) الذي يقيم في معسكر نازحي منطقة كاكوما في كينيا، استمر رغم الاعاقة التى يعاني منها في الذهاب يومياً الى المدرسة، حيث وصل حالياً الى الصف الثامن في المرحلة الابتدائية، وقال اتيم انه ظل طوال السنوات العشر الماضية يذهي زحفاً، لكنه لا يتمكن من ذلك عندما تمطر او عند ارتفاع درجة الحرارة، ويعاني (اتيم) من بثور على يديه وركبتيه بسبب الزحف اليومي الى المدرسة، كما انه لا يمتلك عجلة متحركة تمكنه من الوصول اليها.
أول عيادة بيطرية
افتتحت في جوبا عاصمة دولة جنوب السودان اول عياة بيطرية مجهزة للعلميات الجراحية واستخراج اسنان الحيوانات وصيدلية متكاملة، والعيادة مخصصة لعلاج أمراض الكلاب والحيوانات الأليفة والقطط والمواشي مثل الأبقار والماعز.
عمليات مجانية
بدأت ارسالية سانت فاول التابعة للكنيسة القبطية، أولى عملياتها المجانية لطب وجراحة وتجميل العيون بمستشفى بولوك بالعاصمة جوبا، وتستمر لمدة ثلاثة أيام. وقالت الطبيبة امونيت مختار بشرى، رئيسة المجموعة، إن الفريق الطبي من ارسالية القديس بولس سيجري عمليات مجانية لجراحة وتجميل العيون بمستشفى بلوك بالعاصمة جوبا، وأبانت أن الوفد الطبي يضم سبعة استشاريين لطب وجراحة وتجميل العيون. وأوضحت بشرى ان الكنيسة القبطية المصرية ظلت تقدم خدمات طبية بجانب إجراء عمليات مجانية فى مختلف ولايات جنوب السودان.
وقالت ان الطاقم الطبي بدأ سلسلة من العمليات الجراحية المجانية لمرضى التراكوما والرمد الحبيبي، وأشارت إلى أن العمليات بدأت يوم الخميس وستستمر حتى يوم الاحد، ودعت مواطني مدينة جوبا الذين يرغبون في تلقي العلاج للمجيء لمستشفى بولوك لتلقي العلاج والاستفادة من الخدمة لعلاج الرمد الحبيبي والتراكوما. وأبانت بشرى أن الحملة تستهدف (200) مريض، وان الاطباء سيجرون (50) عملية جراحية في اليوم، وزادت أن خدمات العلاج المجاني قدمت في وقت سابق فى واو ويرول.
منتدى الحكم الرشيد
نظمت جمعية المعاقين لإعادة التأهيل والتنمية في مدينة رومبيك، منتدى للمساءلة العامة بمشاركة كبار المسؤولين الحكوميين في ولاية البحيرات. وقالت أنجلينا عادل ملوال مديرة الجمعية إن منتدى المساءلة العامة يجب أن يشمل التغيير من خلال التعلم الذي يعزز القدرات المحلية في المناطق المستهدفة في جنوب السودان. وعبرت أنجلينا عن سعادتها لشراكة منظمة اوكسفام مع الجمعية في تنفيذ المشروعات التعليمية الخاصة بالمساءلة العامة، من اجل اتاحة بيئة مواتية للحوار ومناقشات منتظمة. وكشفت انجلينا عن مساعٍ لعقد اجتماعات التوعية المجتمعية لمنظمات المجتمع المدني مع الحكومة بصورة مستمرة من أجل خلق الوعي للجمهور حول القضايا التى تؤثر عليهم في أدائهم اليومي.
وشاركت في المنتدى الذي استمر لمدة يوم واحد شبكة منظمات المجتمع المدني والمؤسسات الحكومية ومجموعات النساء والشباب والجمعيات الطلابية وقادة المجتمع المحلي.
الانتباهة