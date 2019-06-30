التظاهر بعد (11) أبريل تخريب .. والمدنية ليست (قميص وبنطلون) !

أحسن زعيم حزب الأمة القومي الإمام “الصادق المهدي” صُنعاً برفضه التصعيد مع المجلس العسكري الانتقالي ، وامتناعه عن الدعوة للمشاركة في مظاهرات (30) يونيو التي دعت لها بعض قوى الحرية والتغيير .
إنه صوت العقل والحكمة الذي نحتاجه هذه الأيام للعبور بالسودان إلى بر أمان الديمقراطية والاستقرار .
على الأطراف المتحمسة للتصعيد والمواجهة في (قحت) أن تتدبر وتتفكر في ما جرى خلال الشهرين الماضيين ، وعليها أن تجرد حساب الخسارة ، وتعرف أسبابها لتتجنبها ، فما حصاد تكرار الأخطاء بالعناد سوى المزيد من الضحايا من أبناء هذا الوطن العزيز ، وكم نحن في أمس الحاجة إلى كل شاب وشابة لبناء سودان الحرية والعدالة .
إن مسؤولية الحفاظ على الأمن والسلام تقع اليوم على عاتق كل فرد راشد في مجتمعاتنا في المدن والأرياف ، ولم تعد مسؤولية الساسة في قوى الحرية ولا العسكريين في المجلس الانتقالي ، علينا أن نعمل جميعاً لتنوير مَنْ يحتاج التوضيح والتنبيه من شبابنا وبناتنا ، ليعلموا أن من خرج ثائراً في كل رقعة من رقاع الوطن .. من (ديسمبر) إلى (أبريل) لإسقاط نظام “البشير” فإن النظام قد سقط ، وأن “البشير” ومساعديه وكبار قادة حزب المؤتمر الوطني قابعون الآن في السجن ، وقد قرأتم وعلمتم شكاواهم من سوء المقام ، وبؤس الطعام ، وكثرة البعوض ، وحرمانهم من صلاة الجمعة !!
سقط “البشير” وتنحى بعده قائد التغيير رئيس المجلس العسكري الفريق أول “عوض ابن عوف” وذهب تبعاً له نائبه الفريق أول “كمال عبدالمعروف” ، ثم استقال ثلاثة من أعضاء المجلس ، نزولاً عند رغبات الثوار ، فأغرى ذلك التنازل النبيل بعض المُغالين في (قحت) ، فأخذوا يرفعون سقوف مطالبهم باسم الحرية والتغيير يوماً بعد يوم ، ثم لا يُشكِّلون حكومةً ولا يسمون رئيس وزراء !!
يجادلون في صلاحيات مجلس السيادة ثم في عدد أعضائه ثم في رئاسته .. هل تكون مدنية أم عسكرية ، ويطالبون بالمدنية ليرضوا غرورهم بإسقاط الرئيس (الثالث) الفريق أول “عبدالفتاح البرهان” ، لكي ما يصفق العالم لـ(قحت) التي كسرت الأرقام القياسية في موسوعة (جينيس) فأسقطت ثلاثة رؤساء في شهرين !!
إنها المراهقة السياسية بعينها ، ولا توصيف لها غير ذلك ، فجُل السلطات المدنية مكفولة لمجلس الوزراء الذي وافق المجلس العسكري على حق قوى الحرية في تشكيله ، قبل أن تؤدي المزايدات والتنطع والمواجهات اللاحقة إلى نسف كل الاتفاق بين الطرفين .
إن أي دعوة للتظاهر والاحتجاج بعد (11) أبريل ، هي تهديد لاستقرار البلاد ، وتخريب للسلام والأمن الاجتماعي ، فالنظام السابق سقط ، ورئيسه في السجن ، والدولة العميقة سقطت باعترافكم أن الإضراب والعصيان نجح بنسبة (95%) ، فماذا تريدون يا عباد الله ؟!
إنها فترة انتقالية ، وليس بالضرورة أن تحكم فيها كل قوى الثورة ، فالانتخابات هي مطلب كل ثائر ، والديمقراطية هي مبتغاه ، وليس الحكم المطلق بالشرعية الثورية ، والفكرة التصفوية ، والروح الانتقامية .
المدنية برنامج وسلوك ، وليست (قميص وبنطلون) .. المدنية ديمقراطية وشفافية .. وليست احتكاراً وإقصاءً .. المدنية سمو وعلو .. وليست تسفلاً وعنفاً لفظياً وبذاءات .
طبِّقوا المدنية في سلوككم السياسي .. في خطابكم .. دعونا نحسها .. ونراها .
الهندي عزالدين
المجهر
8 التعليقات
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جميل بثينة
2019/06/30 at 9:24 ص (UTC 2) رابط التعليق
الحكومة العميقة لو سقطت ما كنت انت الان تطبل للمجلس العسكرى وحميدتى والبرهان
كما كنت تتطبل للبشير والاخوان المسلميين فى السابق والمظاهرات حق مشروع
ضد القتلة المغتصبيين حتى يسلموا الحكومة لحكومة مدنية حتى نحاسب من قتل الشباب
فى رمضان واغتصب البنات ودمر العباد و وادخل الحزن فى كل بيت سودانى شريف طبعا
انت لا تعرف هذا الشعور الرهيب لم تتذوقه يوما
أبوخليل
2019/06/30 at 11:30 ص (UTC 2) رابط التعليق
يا جميل بثينه (أسماء الساسه الجدد) تقصد الدوله العميقه الجديده بتاعت الحريه والتغيير لسه ما إتعمقت عشان تقطع لسان الصحفيين زي ما كانت الإنقاذ بتعمل
خالد علي
2019/06/30 at 9:26 ص (UTC 2) رابط التعليق
سبحان الله … هذا الهندي كان يقول نفس الكلام عندما كانت المظاهرات تخرج ضد سيده الرئيس السابق .. زول أفاك و منافق زي هذا الهندي عمرو ما لاقاني
المهاجر
2019/06/30 at 10:43 ص (UTC 2) رابط التعليق
اسكت يا مرتزق نحن هسي ما فاضين ليك , بعد نسقط سيدك وجنجويده تعال كسر لينا تلجك ده وبرضو ما بشفع ليك .
AbuAreej
2019/06/30 at 11:22 ص (UTC 2) رابط التعليق
ان تعلم ان الدولة لم تسقط بدليل كتاباتك التي لا تحترم شخص.. وهل كنت تعتقد ان الشعب بل حتى الأطفال يصدقون سقوط حكومة الكيزان التي تنتمي اليها؟؟ هل بإستطاعتك انكار ان كل أعضاء المجلس العسكري ينتمون الى الكيزان؟؟ والذي لا ينتمي لهم فهو حارسهم..
تكون ساذج لو كنت مفتكر أن طفل عمره يوم يصدق ما تكتب..
ومن قال لك ان التظاهر بعد 11 ابريل تخريب؟؟ التخريب صنع ايديكم منذ زمن وليس الان ومعروف الكيزان حتى في مظاهرات زمان هم من يثيرون الفوضى.. يا اخي انتم دمرتم بلد بحاله تتحدث عن تخريب؟؟ حاجة غريبة
اللهم دمر الكيزان ومن ناصرهم والمطبلين والمنتفعين
محمد احمد
2019/06/30 at 11:24 ص (UTC 2) رابط التعليق
بل راسك ياسمج
Abu Ahmed
2019/06/30 at 11:52 ص (UTC 2) رابط التعليق
التظاهر والتعبير حق مكفول للجميع وهو دليل عافية نحو الديمقراطية … وعلى المجلس العسكري إن كان فعلا حدث تغيير أن يتيح المجال لهؤلاء المتظاهرين للتعبير عن رأيهم وأن يحميهم وليس العمل على تهديدهم أو إعتقالهم ومنعهم من ممارسة حقوقهم
المجلس العسكري جلس مع الحرية والتغيير للتفاوض معهم بشأن تشكيل حكومة الفترة الإنتقالية وإعترف بأنهم الممثل للشعب .. ولا أحد ينكر دورهم الكبير في قيادة التغيير وإسقاط النظام .. ولكن تغير موقفه لحاجة في نفس يعقوب لا يعلمها الكثير
المجلس العسكري الآن يحشد الحشود ويعمل على التعبئة لكسب التأييد وإتاحة المجال للأحزاب الأخرى من الذين كانوا على السلطة حتى سقوط الإنقاذ وغيرهم ضد الحرية والتغيير .. وإستخدام الأجهزة الإعلامية ضد الحرية والتغيير … أليس هذا إقصاء
تطرقت الي مساويء الحرية والتغيير وفشلهم وتعنتهم في التفاوض الذي قادت الي هذه النتيجة ونتفق معك في ذلك .. ولكنك لم تتطرق الي عيوب ومساويء المجلس العسكري في عدم الجدية والشفافية في كثير من القضايا المتعلقة برموز النظام السابق وفض الإعتصام وقضاي الفساد وعدد من الأخطاء التي إرتكبها في هذه الفترة القليلة من الحكم
لسنا ضد المجلس العسكري ولسنا مع الحرية والتغيير .. ولكننا نرى أن مهنية القلم الصحفي تتطلب الحياد والكتابة بموضوعية فعقل القاريء السوداني أكبر من ذلك بكثير
تسقط بس
2019/06/30 at 2:29 م (UTC 2) رابط التعليق
نادوا ليهو سارة منصور او تراجي لانهن الوحيدات مستواهو و بعرفن ليو لانو تالتن