رانيا يوسف: محاربة التحرش لا تقل أهمية عن فوز المنتخب بالبطولة

الفنانة رانيا يوسف أكدت أن محاربة ظاهرة التحرش لا تقل أهمية عن فوز المنتخب المصرى بكأس الأمم الإفريقية، بل ربما تفوقه كثيرًا.
وقالت «رانيا»، فى تصريحات لها: «يمكن أكثر أمام أنفسنا وأمام العالم، مواجهتنا للتحرش الجنسى ورفضنا له أهم كثيرًا، لأن الرياضة أخلاق قبل كل شىء».
واستنكرت «رانيا» حملات الدفاع والتسامح التى أطلقها بعض المشاهير تجاه لاعب المنتخب، عمرو وردة، مؤكدة أن اللاعب سبق أن اتُّهم عدة مرات بالتحرش ضد النساء خارج مصر وخلال معسكرات تدريب للمنتخب، فما الداعى للدفاع عنه وتجاهل ما يقوم به، فيكرر أفعاله؟!.
وأضافت: «سؤال للسادة المحامين.. فستانى الذى ارتديته فى حفل افتتاح مهرجان القاهرة السينمائى فى دورته الأخيرة، اتُّهمت بسببه بخدش الحياء العام والدعوة إلى الرذيلة والفعل الفاضح فى الطريق العام، وقُدمت ضدى بلاغات مكونة من صفحات كاملة من الاتهامات للنائب العام، لكن بالنسبة للتحرش لم يتحرك أحد، بل طالب لاعبون كبار ومشاهير بالتسامح مع اللاعب عمرو وردة، فلماذا الكيل بمكيالين؟!».
وأوضحت «رانيا» دعمها الكامل للمنتخب المصرى فى مبارياته المقبلة فى دور الـ16 بعيدًا عن قضية اللاعب عمرو وردة. وتابعت: «المرحلة المقبلة تحتاج جهدًا كبيرًا من رجال منتخبنا، وتشجيعنا مستمر لهم، وهنفضل وراكم لحد ما ناخذ الكاس بإذن الله».
من ناحية أخرى، انتهت «رانيا» من تصوير مسلسل «مملكة إبليس»، الذى يشاركها بطولته غادة عادل وسلوى خطاب وإيمان العاصى وفيدرا، عن قصة محمد أمين راضى وإخراج أحمد خالد، ويُعرض قريبًا على إحدى المنصات الرقمية.
المصري اليوم