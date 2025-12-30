الكشف عن هوية الحسناء التي ساندت صقور الجديان من المدرجات وصبغت خدها بألوان العلم السوداني

كشفت صفحات تنشط على عملاق مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك بالسودان, عن هوية الحسناء التي ساندت المنتخب السوداني, من المدرجات في مباراته التي فاز فيها على غينيا الإستوائية, بهدف دون رد.

وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين, فإن الحسناء كانت قد خطفت الأضواء بعد ظهورها في المدرجات وهي تشجع صقور الجديان, بعد أن قامت بصبغ خدها بألوان علم السودان.

ووفقاً لما أورد متابعون فإن الحسناء مغربية, الجنسية وحرصت على حضور المباراة دعماً للمنتخب السوداني, في خطوة وجدت إعجاب الجمهور السوداني, الذي قام بمشاركة صورتها على نطاق واسع عبر السوشيال ميديا.

محمد عثمان _ النيلين