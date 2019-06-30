وزارة الصحة: المُستشفيات جاهزة لمقابلة أي طوارئ تحدث في مسيرة اليوم

أعلنت وزارة الصحة عن استعداداتها وجاهزيتها تحسباً لمُقابلة أي طارئ في العاصمة والولايات قد يحدث في مسيرة “30” يونيو المُعلنة غداً “الأحد” من قبل قوى الحرية والتغيير. وكشف وكيل وزارة الصحة المُكلف سليمان عبد الجبار في تصريحات صحفية عن اجتماع الوزارة مع مديري المستشفيات بالتنسيق مع الولايات بالتركيز على الخرطوم، وقال إن المستشفيات في حالة استعداد فضلاً عن تجهيز الكوادر الطبية ومخزون من الأدوية. وأعلن عبد الجبار عن إخطار كل القوى السياسية بضرورة فتح الشوارع ونوه إلى أضرار تُهدد حياة المرضى من إغلاق الشوارع، وأكد توفير أسطول من الإسعافات لنقل المرضى وجاهزية أكثر من 50 عربة من الإسعاف المركزي، بجانب أخرى توفرها منظمة الصحة العالمية و”أطباء بلا حدود” ومنظمات أخرى.
صحيفة السوداني