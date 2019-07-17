أبرز عناوين الصحف السياسية السودانية الصادرة يوم الأربعاء 17 يوليو 2019م
الوطن:
إجراءات لاعادة المفصولين تعسفية وسياسيا للخدمة المدنية
تجمع المهنيين: لن نوقع على اتفاق لا يرضي الثوار
السلطات تتراجع عن الطعن في قرار إعادة الانترنت
الانتباهة
اختفاء قطع أثرية من المتحف القومي
التحقيق مع مدير الطيران المدني السابق في تجاوزات..شركات وهمية تتلاعب بحصائل صادر الماشية
“العسكري” يتراجع عن الطعن في إعادة الإنترنت
المهنيون: الحصانة المطلقة اقترحت من”العسكري” وتمديد الطوارئ مرفوض
الأخبار
المهنيين: لا حصانة ولا اتفاق ضد رغبة الثورة
“الأمم المتحدة”: “المدنية” علاج لأزمة السودان الاقتصادية
وصول”165″ سودانيًا عالقًا بليبيا إلى الخرطوم
حضر المفصولين تعسفيًا وسياسيًا من الخدمة المدنية
مبارك المهدي يبحث مع البرهان مجذرة الاعتصام
المجهر السياسي
اتفاق حول النقاط العالقة بين المجلس العسكري وقوى التغيير
الأمم المتحدة: الحكم المدني يحتاج إلى حماية من الجيش
قرار بنقل هيئة العمليات بجهاز الأمن والمخابرات للدعم السريع
آخر لحظة
حصر المفصولين تعسفيًا وسياسيًا من الخدمة المدنية
استئناف التفاوض و”المهنيين” يرفض الطوارئ
شركات وهمية تتلاعب بصادر الماشية
الأمم المتحدة: الحكم المدني يحتاج لحماية من الجيش
الجريدة
تحويل ملف البشير للمحكمة وهروب”3″ نافذين
المهنيون: لن نوقع اتفاقًا لا يرضي الشعب ولا تفريط في أهداف الثورة
هيئة الاتهام: النيابة تعكف على تلخيص قضية اغتيال المعلم أحمد الخير
المستهلك تكشف عن سحب الطلب الخاص بقطع خدمة”الإنترنت” من أمام المحكمة
الصيحة
إحالة ملف”البشير” للقضاء
قيادي بـ”الثورية”:”قوش لعب دورًا مفتاحيًا في تفكيك النظام السابق وإسقاطه
مبارك الفاضل يطالب بالتحقيق في العنف السياسي منذ الجزيرة أبا.
النيلين