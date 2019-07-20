محمد حامد تبيدي: حميدتيات !

ظلت الاتصالات والرّسائل النصية ولا تزال تتوالى على بريد “عسل مختوم” تعليقاً وتعقيباً على مقال “الرئيس حميدتي” الذي نُشر الخميس الماضي ، وكما ذكرنا أمس، فإن ذلك ربما يؤشر إلى مدى أهمية وحساسية قضية الاستعلاء العرقي والجهوي، وربما يؤشر كذلك لقيمة وأهمية وجدلية شخصية السيد “حميدتي” وحضورها وتأثيرها الواضح والملموس على المشهد السياسي الحالي بالبلاد .
عدد كبير من القراء الأفاضل عبّروا بمفردات مختلفة عن تقديرهم لشخصية الفريق أول حميدتي ومدى صلابته وبساطته ودوره المؤثر في حقن الدماء ودعم الاستقرار العام بالبلاد ، أذكر منهم : محمد أحمد عثمان “السلمة” ، محمد جلال الدين النذير “عطبرة”، الزميلة الصحفية والمذيعة سعاد سر الختم ، إبراهيم حامد “كسلا” ، ياسر عبد الوهاب “ود الماجدي” ، الشيخ محمد موسى الحازمي الكلاكلة القبة شمال” ، الشيخ النور الشيخ طلحة ومحمد قسم الله “سنار التقاطع” .
القارئ صاحب الرقم “0920242046” لم يرُقه المقال ، وقال إنه يصب الزيت على النار ، وإن حميدتي إذا أراد أن يصبح رئيسا فإن عليه أن يخلع الكاكي ويترشح .. وسألني “بالجد دفع ليك كم ؟” ! أما صاحب الرقم “0912374772” فقد وصف مقالنا بأنه “غزل مختوم” وأن حميدتي “رجل دواس فقط” ! ونقول إننا نحترم كل الآراء لكن قليل من الموضوعية والاحترام لا يضر ، وليتنا نعبر بحرية وعدالة بعيداً عن التخوين ومحاولة الاغتيال المعنوي لبعضنا ولقياداتنا .
القارئ صاحب الرقم “0916625569” قال “أنا مواطن عادي متابع للأحداث وأعتقد أنه لولا الدعم السريع وحضورهم المؤثر لخربت البلد وانفرط عقد أمنها ، وأتمنى ألا تؤثر عليها الحملة الجائرة الموجهة ضدهم وضد القائد حميدتي” . أما صاحب الرقم “0907060667” فقال إن كثيرين لا يعرفون قدر وقيمة حميدتي وإنه قامة وطنية تستحق من الشعب كل تقدير وتكريم” . أما صاحب الرقم “0910040139” فقال إن ما قرأه بعسل مختوم لهو في الحقيقة “رحيق مختوم” .
فيصل حسن “أم قزازة – غرب الحداد” قال إن حميدتي رجل أصيل ولولا قواته لوصلنا حال ليبيا واليمن . معتز إبراهيم قال إن الفريق حميدتي رجل دولة وود بلد أصيل ويستحق كل تقدير” عبد الرازق أحمد خلف الله “المعيلق” قال إن لديه قصيدة عن حميدتي سيبعث بها لبريدنا .
إبراهيم محمد إبراهيم قال: لا يعرف قدر الرجال إلا الرجال . أما العمدة بابكر حمزة عبد السلام “الكرمك” فقال إن حميدتي رجل زاهد مخلص وأمين ويستحق كل ثقة وتقدير .
السيدة عايدة الكردي “بري المحس” قالت : بصراحة ودون انحياز ، مقال “الرئيس حميدتي” عبّر عن رأيي وقناعاتي تماماً جداً جداً جداً” . رسائل أخرى وصلتنا حول ذات الموضوع من الإخوة القراء حسن عبد الغني ، صالح عبد الله ، نور الدين “الدامر” وعبد القادر بله الطيب .. ننشرها لاحقاً إن شاء الله تعالى .
محمد حامد تبيدي
الصيحة