لجنة “فض الاعتصام” تُسلّم تقريرها إلى النائب العام

كشفت مصادر عليمة، أن تقرير اللجنة المكلفة بالتحقيق والتحري في أحداث فض اعتصام القيادة العامة في 3 يونيو الماضي، أثبت تورط مجموعة من نظاميين بالجيش، الشرطة، جهاز الأمن، و”الدعم السريع”، بجانب مدنيين شاركوا في الأحداث.
وأكدت مصادر (الصيحة)، أن التقرير لم يثبت تورط المجلس العسكري الانتقالي، في الأحداث، وبرّأه من أي اتهام بشأن تلك الأحداث.
وتسلّم النائب العام المكلف عبد الله أحمد عبد الله أمس، تقرير لجنة التحري والتحقيق في الأحداث برئاسة فتح الرحمن سعيد، رئيس المكتب التنفيذي بالنيابة العامة، وتضم اللجنة بحسب التكليف السابق للنائب العام، رؤساء نيابات عامة ووكلاء أعلى نيابات ووكلاء أوائل نيابات وممثلين للشرطة وللقضاء العسكري.
وأكدت المصادر، أن النائب العام قال إنه سيطلع على التقرير والتوصيات، ومن ثم تسليمه للمجلس العسكري، وأشار إلى أنه سيعلن عن بعض ملامحه بما لا يخل بسير العدالة خلال مؤتمر صحفي، وأكد أن لجنة التحقيق أدت عملها باستقلالية تامة دون تأثير من أية جهة.
الصيحة