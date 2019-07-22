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سياسية

2019/07/22

2019/07/22


والي جنوب كردفان: لا معنى للتغيير بدون السلام



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قال والي جنوب كردفان المكلف، اللواء ركن رشاد عبد الحميد، إن التغيير الذي لا يأتي بالسلام لا معنى له، ووصف الولاية بالعريقة في الثقافة والتراث، والزاخرة والعامرة بالموروثات الثقافية، ولظروف عدة لم تستطع إخراج تراثها للعالم،

وأردف لدى مخاطبته أمس بقطاع الثقافة والإعلام التابع لوزارة التربية والتوجيه جلسة الاستماع الثقافية، الولاية آمنة ومستقرة وينقصها السلام ونعمل له، وأردف التغيير دون السلام لا يصبح تغييراً، متوقعاً إحلال السلام قبل الستة أشهر التي اتفق عليها المجلس العسكري وقوى الحرية والتغيير لتحقيق السلام لتعم التنمية والخدمات الولاية.

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