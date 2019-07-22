“يوناميد” تُسلِّم (13) موقعاً من مقارها في دارفور

سَلّمت بعثة الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي في دارفور “يوناميد”، (13) مَوقعاً من مقارها إلى السُّلطات بالإقليم، وفقاً لقرار المجلس العسكري الانتقالي رقم (203)، وذلك للاستفادة منها واستغلالها في مشاريع مدنية.
والمواقع التي تَمّ تسليمها حسب (سونا) اليوم (الإثنين)، هي أربعة بمُدن ومناطق مليط وكورما وأم برو ومورني لإنشاء مُستشفيات لخدمة المُجتمع.
وسَلّمت البعثة ستة مواقع أُخرى بمناطق السريف والجنينة وهبيلا وفوربرنقا وقريضة وبرام، للاستفادة منها في إنشاء كليات جامعية، وثلاثة مواقع في تلس وعِد الفرسان وماستيري لتصبح جامعات لخدمة سُكّان تلك المناطق.
وتبقت خَمسة مَواقع للبعثة في انتظار التّسليم، تقع في مناطق زمزم وشريعة ولابادو والضعين ومخجر.
الصيحة