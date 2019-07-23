خبراء: التدخل الأجنبي في مفاوضات أديس أبابا غير مقبول

شدد الأمين العام لحزب الأمة الفيدرالي، نجم دريسة، يوم الإثنين، على رفضهم القاطع لكل أشكال التدخل الخارجي في الشؤون السودانية، ونبه إلى أن السودان دولة ذات سيادة لا يحق لأي دولة أن تتدخل في شؤونها الداخلية.
وقال دريسة في استطلاع أجرته وكالة السودان للأنباء، مع بعض رؤساء الأحزاب والمحللين السياسيين والاستراتيجيين حول الأنباء التي تواترت، عن انضمام المبعوث الأمريكي لمفاوضات قوى إعلان الحرية والتغيير والحركات المسلحة بأديس أبابا، وحدوث بعض التدخلات الخارجية في أعمال المفاوضات،
وقال إن التدخلات الخارجية في اتفاقات نيفاشا وأبوجا 1 و2 لم ينل السودان منها خيراً بل أدت لانفصال الجنوب وتأجيج الصراع في دارفور، منادياً بإبعاد السودان من كل التدخلات الخارجية.
من جانبه دعا نورين عبد الغفار رئيس حزب الغد الديمقراطي، قوى إعلان الحرية والتغيير والحركات المسلحة للعودة فوراً للخرطوم وإدارة مفاوضاتهما من السودان، مؤكداً أن الوطن وترابه يسعهم جميعاً مشيراً إلى أن التدخلات الأجنبية التي تحدث في الشأن السوداني في أديس أبابا من أطراف أخرى غير الوسطاء سيهدد أمن واستقرار وسلام السودان ووحدته.
وعلى صعيد متصل رفض الخبير السياسي والاستراتيجي، محمد حسن أحمد، محاولات الولايات المتحدة الأمريكية التدخل في الشؤون السودانية، مؤكداً أنه ليس من حق أي دولة التدخل في الشؤون الداخلية للبلاد .
شبكة الشروق