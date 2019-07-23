“المهدي”: الاتفاق السياسي يحقق مصلحة عامة للجميع

أكد زعيم حزب الأمة القومي، الإمام “الصادق المهدي”، أن الاتفاق السياسي الذي وقع بين المجلس العسكري الانتقالي وقوى إعلان الحرية والتغيير يحقق المصلحة العامة للجميع، وشدد على ضرورة تحقيق سلام شامل وعادل في البلاد، منوهاً إلى أن السلام يشكل أولوية للمرحلة المقبلة من قبل جميع الأطراف في السودان.
وطالب “المهدي”، في تصريح لـ(سكاي نيوز عربية)، بالإسراع في تحقيق الاستقرار السيادي في البلاد لتجنب المزيد من التدهور الاقتصادي، مؤكداً أنه لا مجال للقيام بالمحاصصة في المستقبل (يجب أن يكون أعضاء المجلس السيادي والحكومة ورؤساء الولايات من الخبراء).
وأضاف إنه يجب أيضاً الإسراع بتحقيق الاستقرار السيادي في البلاد لتجنب المزيد من التدهور الاقتصادي، وقال إن ما تم الاتفاق عليه في البلاد مصلحة عامة للجميع، في إشارة إلى ما توصل إليه المجلس العسكري الانتقالي وقوى الحرية والتغيير.
ونص اتفاق الإعلان السياسي، الذي وقع أخيراً بين المجلس العسكري الانتقالي في السودان وقوى إعلان الحرية والتغيير، على منح الأخيرة الحق في تعيين رئيس الوزراء وأعضاء الحكومة الانتقالية من الكفاءات، لإدارة الفترة الانتقالية التي ينتظر أن تمتد إلى ثلاثة أعوام وثلاثة أشهر.
المجهر