ولاية سنار تُحذِّر من خطر الفيضان بعد ارتفاع النيل الأزرق

حذّرت إدارة الدفاع المدني ولاية سنار من مخاطر الفيضان بعد ارتفاعٍ كَبيرٍ في مَناسيب النيل الأزرق وصلت (58.12) بمحطة الديم و(80.388) بمحطة الروصيرص، فيما بلغت (80.417) أمام خزان سنار و(94.408) خلف الخزان، مُقابل التصريف اللحظي البالغ (292.30) حسب قراءات مناسيب الأحد.
وقال مدير الإدارة العقيد الزاكي محمدين، إنّ ارتفاع المناسيب ينذر بمخاطر فيضانٍ قادمٍ، ودعا لأخذ الحَيطَة والحَذر مع المُراقبة المُستدامة لمناطق الهشاشة بالنيل الأزرق والإسراع في تقوية الجسور الواقية وإقامة نقاط الارتكازات والتي شرع الدفاع المدني في تجهيزها وفق الإمكانات المُتاحة بالتّعاوُن مع الهلال الأحمر.
وفي الأثناء، وقف الوالي المُكَلّف اللواء ركن أحمد صالح عبود يُرافقه عددٌ من المسؤولين، عَلَى استعدادات الغُرفة الفنية لطوارئ الخَريف بالولاية، واطمأنوا عَلَى تَقوية وتأمين الجِسر الوَاقي لمدينة سنجة من الفيضان المُتوقّع، وَأَكّدَ الوالي الاهتمام بجلب آليات طَوارئ الخريف وتأهيل البنى التحتية التي تُسَاعِد في تَخفيف آثار السُّيول والفيضانات، وأشار لمُتابعة عمل اللجنة الفنية.
بدوره، قال وزير البنى التحتية والتنمية العُمرانية المُكَلّف طارق سعيد عثمان، إنّ هنالك ثلاثة مواقع ونقاط ارتكاز على طُول الجسر تعمل على شَفط المياه المُتراكمة خلف الجسر إلى النيل، ومُراقبة ارتفاع المَنَاسيب بواسطة أفراد الدفاع المدني الموجودين (24) ساعة للتبليغ عن أيِّ طارئٍ.
الصيحة