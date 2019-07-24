منح تدريبية من الصين للعاملين في السياحة بالسودان

قال مسؤول ملف السياح الصينيين بوزارة الثقافة والسياحة ان الحكومة الصينية قدمت منحتين تدريبيتين لعدد خمسين شخصا من العاملين بالسياحة .
وشملت المنح دورة للإرشاد السياحى للقطاع العام والقطاع الخاص شارك فيها عدد من موظفى الوكالات وشركات السياحة وموظفي الوزارة وهذه المجموعة وصلت ألاحد برئاسة الأستاذ محمد مدثر مسؤول ملف السياح الصينيين الي بكين.
وأشار مدثر في تصريح لـ”سونا” ان المجموعة الثانية تشارك في دورة تدريبية في إدارة السياحة ، مشيرا إلى إن الحكومة الصينية تتحمل كافة نفقات المشاركة، مشيدا بالتعاون المستمر بين البلدين في المجال السياحي.
علي صعيد اخر اشار سيادته الي مشاركة الوزارة ضمن بعثة الحج للإشراف والرقابة على اداء وكالات السفر والسياحة ولضمان تقديم أفضل الخدمات لحجاج بيت الله.
الخرطوم 23-7-2019م (سونا)