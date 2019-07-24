هيئة الدفاع عن البشير تعتزم دعوة أجهزة الإعلام كافة لنقل المحاكمة

كشفت مصادر موثوقة أن هيئة الدفاع عن الرئيس السابق عمر البشير تعتزم تقديم دعوة رسمية لأجهزة الإعلام المحلية والعالمية كافة, لحضور محاكمة البشير متى ما تم تحديد موعد لها.
وبحسب صحيفة الصيحة أبلغت مصادر مقربة من الهيئة أمس بأن هيئة الدفاع لم تتسلم أي خبر رسمي يفيد بتشكيل محكمة ولا تحديد قاضيها ومكانها المزمع عقد الجلسات فيه, فيما أكدت مصادر أن النائب العام أحال أوراق الدعوى الجنائية للسلطة القضائية.
وطبقاً للمصادر فـإن الحركة الإسلامية السودانية ستحشد أنصارها لمؤازرة البشير وحماية هيئة الدفاع أثناء المحاكمة وعزت المصادر الأمر لتوقعهم تجمع مجموعات من أعداء الحركة للتأثير على سير العدالة- حسب تعبيرهم.
الخرطوم: (كوش نيوز)