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سياسية

2019/07/24

2019/07/24


لقاء مفاجئ لعلي الحاج بكوستيلو قرنق في ألمانيا



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فاجأ الأمين العام للمؤتمر الشعبي د. علي الحاج الأوساط السياسية بلقاء مع رئيس الحركة الوطنية بدولة جنوب السودان د. كاستيلو قرنق بألمانيا.

واكد المتحدث الرسمي باسم الحركة الوطنية ستيفن لوال نقور إن رئيس الحركة الدكتور كاستيلو قرنق عقد لقاءً مع الأمين العام لحزب المؤتمر الشعبي السوداني دكتور علي الحاج محمد،

وتطرق اللقاء الثنائي الى المسائل المتعلقة بدعم عملية السلام والاستقرار وسبل دعم الحوار في السودان، إضافة الى العديد من الملفات المتعلقة بتنفيذ عملية السلام في جنوب السودان ودعمها. الجدير بالذكر ان اللقاء تم في فندق ماريتيم في بون الألمانية، مضيفاً ان اللقاء يعتبر الثاني من نوعه.

الانتباهة

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