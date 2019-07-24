مجلس المهن الطبية يُحذر مراكز التدريب من منح شهادات بطرق غير قانونية

كشف المجلس القومي للمهن الطبية والصحية عن وجود ممارسين في الحقل الصحي غير مسجلين لدى المجلس، من خلال الزيارات الإشرافية للمستشفيات ومراكز التدريب، وحذر مراكز التدريب من منح شهادات لممارسي المهن الطبية والصحية بطرق غير قانونية، وهدد المجلس أي ممارس من مزاولة وممارسة المهن الصحية من غير ترخيص أو تأهيل أو شهادات مزورة بأنه سيتعرض لمحاسبة قانونية تصل عقوباتها السجن والغرامة.
وكشف الأمين العام للمجلس القومي للمهن الطبية والصحية د. زكي محمد البشير خلال الملتقى الذي عقده اليوم (الأربعاء) بمقره بامدرمان لرؤساء هيئات التمريض والقبالة ومشرفات القابلات، كشف عن وجود نقص حاد في توظيف كوادر التمريض من قبل وزارة الصحة، لافتاً إلى تضارب في الأقوال في هذا الشأن، وأشار إلى وجود جهات تستخدم كوادر خارجية على الرغم من توفرها بالبلاد، مشيراً إلى أن كليات التمريض بالبلاد يبلغ عددها 60 وتخرج 5000 كادر سنوياً.
من جهتها كشفت مسؤول دائرة التمريض بالمجلس د. أمل عبد القادر عن تخبط في اتخاذ القرارات دون الرجوع لأهل الشأن، وقالت بكل اسف من يخطط للتمريض هم من خارج اختصاصاته. وأكدت أن التمريض سيظل متعثراً وسيظل النظام الصحي أعرج.
وأكدت رفضهم لقرار فتح المدارس الفنية الخاصة بالتمريض والتي أقيمت بأكاديمية العلوم الصحية، وقالت: على الرغم من الرفض إلا أنها قامت واعتمدت على الكم دون الكيف.
الصيحة