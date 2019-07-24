الصادق المهدي: السودان يمر بمرحلة حساسة

أكد الامام الصادق المهدي رئيس حزب الأمة القومي أن السودان يمر بمرحلة حساسة من تاريخه السياسي .
وأشاد الإمام الصادق المهدي لدى مخاطبته مساء الأربعاء ندوة سياسية بعنوان تداعيات الوضع الراهن علي ضوء الاتفاق السياسي، أشاد بمواقف اللجنة الأمنية و قوات الدعم السريع بتأييدهم للثورة وانحيازهم الشعب السوداني واضاف إن القيادة العامة لم تناصب الثوار العداء وقد استضافتهم .
وقال إن الثورة في السودان وجدت تأييداً دولياً وإقليمياً ومحلياً وفي المنطقة العربية وأن الشعب السوداني استطاع أن يحقق تضامنا سياسيا غير مسبوق حتي صارت الصورة شعب واحد جيش واحد .
الخرطوم 24-7-2019م (سونا)