الكشف عن تعهد بإرجاع تبعية مستشفى الخرطوم للأورام للصحة الاتحادية

كشف المنقولون من مستشفى الخرطوم للأورام، عن وعد من وكيل وزارة الصحة الاتحادية المكلف، د. سليمان عبد الجبار، بإرجاع مستشفى الخرطوم للأورام، للصحة الاتحادية، وإرجاع المنقولين الى العمل.
وقال عضو لجنة المنقولين الصادق الصديق لـ (الجريدة) أمس، عن اطلاق وكيل الوزارة المكلف لتلك الوعود خلال لقائهم به بمقر الوزارة، وأشار الى ان الوكيل وعد بالوقوف على تغذية المرضى بالمستشفى.
وأضاف الصادق أن د. سليمان عبد الجبار، استعجل رد مكتب والي الخرطوم ووزارة الصحة بولاية الخرطوم، على تظلم المنقولين من مستشفى الخرطوم للأورام.
يذكر أن إدارة مستشفى الخرطوم للأورام (الذرة) كانت قد نقلت 18 موظفاً من الممرضين وتقنيي الأشعة والمختبرات إلى مستشفيات بعيدة عن أماكن سكنهم، الأمر الذي قادهم لتقديم مذكرة لوزارة الصحة بولاية الخرطوم، تضمنت عدة مطالب منها (هيكلة الوظائف، تسكين وظائف المتعاونين، إرجاع المستشفى تحت مظلة وزارة الصحة الاتحادية، رفع تعبئة وتحضير العلاج الكيميائي عن كوادر التمريض).
الخرطوم: ندى رمضان
صحيفة الجريدة