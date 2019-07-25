استئناف المفاوضات بين “العسكري” و”قوى الحرية” بالسبت

كشف قيادي بقوى الحرية والتغيير لـ(السوداني) عن استئناف المفاوضات بين المجلس العسكري وقوى الحرية والتغيير يوم السبت، لافتًا إلى أن المفاوضات ستكون فقط حول الوثيقة الدستورية ولن يتم فتح الاتفاق السياسي، وأضاف: اللقاء سيكون عصر السبت وربما يقتصر على اللجان الفنية.
في السياق، أصدر ممثل الاتحاد الإفريقي لدى السودان السفير محمد بلعيش، بياناً أكد فيه استئناف التفاوض في إطار لجنة التفاوض الممثلة للمجلس العسكري الانتقالي وقوى الحرية والتغيير يوم السبت المقبل بالخرطوم لدراسة الوثيقة الدستورية والتحضير لاستكمال كل الترتيبات المتعلقة بالاتفاق السياسي.
الخرطوم: إيمان كمال الدين
صحيفة السوداني