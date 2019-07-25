المهن الطبية: أشخاص غير مسجلين يمارسون العمل الطبي

كشف المجلس القومي للمهن الطبية والصحية عن وجود أشخاص يمارسون العمل الطبي والصحي غير مسجلين لديه، وحذر من وجود مراكز تمنح شهادات مهنية غير قانونية ومخالفة لمعايير التسجيل بالمجلس. وشدد أمين المجلس د.زكي البشير في تصريحات صحفية أمس، على عدم منح المجلس أي شهادة لمزاولة المهنة ما لم تكن من مراكز تدريبية معتمدة لدى المجلس القومي للمهن الطبية والصحية، وقال إن مجلسه جمع الخبراء والمختصين في مجال التمريض والقبالة بغرض معالجة المشكلات التي تقف معضلة أمام تقدم التمريض في البلاد.
الخرطوم: تسنيم
صحيفة السوداني