أمين الزكاة يُوجه بالاهتمام بمشروعات الإنتاج

وجه الأمين العام لديوان الزكاة محمد بابكر إبراهيم، بالاهتمام بمشروعات الإنتاج واسناد الرحل، وافتتح ضمن زيارته التفقدية لولاية غرب كردفان مكتب زكاة محلية الإضية موجهاً العاملين بزكاة المحلية بتحقيق شعار الزكاة بحسن المعاملة وسرعة الإجراء وتقديم الخدمة للفقراء والمساكين بسهولة ويسر والاهتمام بالمشروعات الإنتاجية ومشروعات إسناد الرُحل وسلم نماذج من المشروعات الإنتاجية والزي المدرسي،
وفي إطار العمل الدعوي وخطاب الزكاة ودع بابكر قوافل نفرة المخارف الدعوية التي تتجه إلى القطاع الأوسط والإضية لنشر فقه الزكاة وتبصير الناس بأمور دينهم، مؤكداً على تقديم كل الدعم اللازم من معينات عينية ومادية حتى تقوم القوافل الدعوية بدورها على أكمل وجه.
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