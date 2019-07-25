بصورة مفاجئة..السلطات تعتقل عماد عدوي

قالت مصادر موثوقة لـ”باج نيوز” إنّ السلطات اعتقلت رئيس هيئة الأركان الأسبق الفريق أوّل عماد الدين عدوي اليوم”الخميس” ضمن حملة اعتقالات طالت عددًا من الضباط ورموز النظام السابق.
وأوضحت المصادر أنّها لا تعلم أسباب اعتقال الفريق أول عدوي.
وعمل عدوي قائدًا للمنطقة العسكرية الغربية، ومديراً لأكاديمية “نميري” العسكرية العليا، ثم عمل بهيئة أركان القوات البرية، قبل أن ينقل قائداً للعمليات بالقوات المسلحة بجانب ذلك فقد عمل موجهًا بالأكاديمية العسكرية العليا وقائد الفرقة السادسة مشاة، وقائد المنطقة العسكرية الغربية، ومدير مشروع منظومة القيادة والسيطرة “C41″.
وكان آخر المناصب التي تولاها رئيس هيئة الأركان.
وبحسب ما علم”باج نيوز” فإنّ الفريق أوّل عماد الدين عدوي لا ينتمي إلى أيّ تيار سياسي بالسودان.
ومنذ عزل الجيش السوداني في أبريل المنصرم للرئيس عمر البشير، يشهد السودان حالة من الإضطراب بعد توقيع المجلس العسكري وقوى الحرية والتغيير على اتفاق بالأحرف الأولى.
والأربعاء، أحبط المجلس العسكري محاولة انقلابية قادها ضباط رفيعي المستوى وقيادات إسلامية من رموز النظام السابق.
باج نيوز