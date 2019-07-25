نجاح عملية جراحية معقدة لطفل بمستشفى بشائر السوداني

اجرى الدكتور امير عبدالله محمدين كبير استشاريي جراحة الاطفال يوم الخميس عملية جراحية معقدة لطفل عمره ثلاثة اعوام بمستشفى بشائر الجامعي الذي يتبع لجامعة النيلين .
وقد تكللت العملية بالنجاح بمساعدة اثنين من نواب الاختصاصيين والذين تم رفد المستشفى بهم مؤخرا، وتعتبر العملية من العمليات الكبيرة (إصلاح قولون) حيث اعادت للطفل وضعه الطبيعي فلم يكن لديه عصب في الجزء السفلي من المصران.
وتعتبر العملية بداية لافتتاح مركز التدريب في تخصص جراحة الاطفال والذي سيكون فتحاً جديداً في المنطقة جنوب الخرطوم بل في الولاية بأكملها، وقد خصصت المستشفى قاعة لهذا المركز على أن يتم تخصيص عنبر وغرف خاصة في وقت لاحق.
الخرطوم 25-7-2019م (سونا)