اجراء اول عملية لزراعة الكبد في السودان

ضمن برنامج نقل المعرفة للاستفادة من الخبراء والعلماء بالخارج التقى السفير عصام عوض متولي الامين العام لجهاز تنظيم شؤون السودانيين بالخارج بمكتبه بالدكتور عبداللطيف غلام الله الاستشاري في مجال زراعة الاعضاء والدكتورة سحر عبدالله الحسن استشاري العناية المكثفة بالمملكة العربية السعودية بحضور دكتور عثمان حسن عثمان مدير ادارة نقل المعرفة والاستاذ أحمد عثمان المدير العام لإدارة الجاليات .
واشاد الامين العام بحضور فريق من الخبراء السودانيين في مجال زراعة الكبد لاجراء عملية زراعة الكبد في السودان وعبر عن سعادته بجهود الخبراء السودانيين بالخارج، واشار الى العملية بالحدث المهم مما يشير الى التقدم والتطور الملحوظ في المجال الطبي بالتعاون والتنسيق مع وزارة الصحة والجهات الطبية ذات الصلة .
وابدى سعادته باستعدادات جهاز المغتربين لتلبية كافة الاحتياجات لانجاح هذا المشروع بالتعاون مع وزارة الصحة والقطاع الطبي والصحي بالبلاد والتواصل مع المجموعات والكيانات الطبية السودانية بالخارج.
من جانبه اوضح دكتور عبداللطيف الخبير في مجال زراعة الاعضاء بالمملكة العربية السعودية أن العملية تعتبر اول عملية لزراعة الكبد تتم داخل السودان والتى سيتم اجراؤها في مستشفي سوبا الجامعي، مشيرا إلى الجهود والمساعي الجارية الآن لانشاء مركز لزراعة الكبد في السودان في المستقبل.
الخرطوم 25-7-2019م (سونا)