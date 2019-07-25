مسيرة مليونية لشكر “الدعم السريع” والقوات النظامية

نظمت قطاعات شعبية واسعة وناشطون عصر يوم الخميس بالساحة الخضراء بالخرطوم، مسيرة مليونية لشكر قوات “الدعم السريع” والقوات المسلحة والقوات النظامية الأخرى، تقديراً لدورها في إنجاح ثورة 19 ديسمبر وانحيازهم لنداء التغيير.
وأشادت الناشطة السياسية، تراجى مصطفى، خلال مخاطبتها المسيرة بالدور المحوري لقوات “الدعم السريع” في الانحياز للثورة والاستجابة لنداء التغيير، مشيرة إلى الأدوار الكبيرة التي قامت بها القوات في استتباب الأمن والاستقرار بالبلاد، فضلاً عن دورهم في مجال مكافحة الاتجار بالبشر والهجرة غير الشرعية وحماية الحدود ومكافحة الجريمة العابرة.
وقالت تراجي حسبما أوردت وكالة السودان للأنباء، “هذه القوات قوات وطنية منضبطة تعمل تحت مظلة القوات المسلحة وتمارس عملها وفق القانون”، معربة عن تقديرها للحديث الذي أطلقه مني أركو مناوي، رئيس حركة تحرير السودان، الذي مفاده أنه وحميدتي كانا في الماضي على طرفي نقيض إلا أن الوطن جمعهما للعمل جنباً إلى جنب من أجل السودان خلال المرحلة الحالية،
مشيرة إلى اللقاء الذي جمع الرجلين في انجمينا في يونيو المنصرم تحت رعاية الرئيس التشادي إدريس ديبي.
إلى ذلك أكد عدد من المشاركين وممثلي الإدارات الأهلية، دعمهم ومساندتهم لقوات “الدعم السريع” حتى تؤدي واجبها الوطني المنوط بها، داعين كل أبناء الشعب السوداني لتسجيل صوت شكر وعرفان لهذه القوات التي ساندت عملية التغيير وانحازت إلى جانب الشعب.
شبكة الشروق + وكالات