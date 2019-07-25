مدير جهاز الأمن والمخابرات السودانية يتفقد المستشفي العالمي بالعاصمة الخرطوم

تفقد الفريق اول امن ابوبكر دمبلاب المدير العام لجهاز الامن والمخابرات الوطني يوم الخميس المستشفى العالمي بمدينة بحري واطمأن علي ترتيبات افتتاحه في اغسطس المقبل .
وبشر دمبلاب بان المستشفي سيقدم خدماته لكافة المواطنين ويوفر خدمات تشخيصية متطورة ودقيقية لم تكن متوفرة من قبل بالداخل .
ويعتبر المستشفي العالمي من احدث المستشفيات بالمنطقة لما يتوفر فيها من تجهيزات طبية حديثة ستسهم بشكل مباشر في تطوير وتجويد الخدمة الطبية وتوطين العلاج بالداخل مما ينعكس ايجابا علي تراجع الطلب على العملات الاجنبية للعلاج بالخارج .
يذكر ان المستشفى بجانب تجهيزاته الحديثة يتمتع ببيئة وخدمات علاجية عالية الجودة التزاما بالمواصفات والمعايير العالمية حيث تتوفر له خبرات ادارية وعلاجية اجنبية ووطنية متطورة متوقعا ان يفتح المستشفي نافذه كبيرة للقادمين للعلاج من دول الجوار.
الخرطوم 25-7-2019(سونا)