توقّعات بتأجيل جلسة “العسكري” و”التغيير” إلى غدٍ الأحد

أكد مصدر مطلع على مجريات التفاوض بين المجلس العسكري و”قوى إعلان الحرية والتغيير”، أن العلاقات بين الطرفين في أحسن أوضاعها، وتمضي نحو نهايات جيدة، فيما ألمح إلى إمكانية تأجيل الجلسة المزمعة اليوم السبت إلى غدٍ الأحد.
وقال المصدر لـ (الصيحة) أمس، إنه حال حدث تأجيل فذلك ليس لوجود خلاف، وإنما لعدم اكتمال عقد الوفدين، وأشار إلى أنه لم يرد حديث عن التأجيل من الوساطة، لكنه متوقع، وأضاف بأنه لو جلست الأطراف يوم الأحد فإنها ستكمل الوثيقة بنهاية اليوم، وذلك لأنه توجد ملاحظات ومراجعات بسيطة،
تتم مناقشتها وتُحال للجنة الفنية لصياغتها وتخرج الوثيقة في شكلها النهائي، وتوقع أن تكون الوثيقة جاهزة للتوقيع مساء غدٍ الأحد، ونوه إلى أن اجتماعات اللجان الفنية لم تتوقف وظلت تعمل على الترتيبات المطلوبة، ووصف علاقات الطرفين بأنها في أحسن أوضاعها، وقال “الأمور سالكة والأطراف متوافقة”.
الصيحة